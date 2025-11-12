Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Theo thống kê từ Douban, hơn 50.000 lượt đánh giá đã được ghi nhận, phản ánh hiệu ứng lan tỏa và sức hút khán giả ngày càng mạnh của bộ phim.

Trên trang đánh giá quốc tế IMDb, phim “Ám Hà truyện” đã tăng lên 9,0 điểm, trong khi Douban - nền tảng đánh giá phim lớn nhất Trung Quốc cũng ghi nhận mức 7,2 điểm, tăng đáng kể so với giai đoạn mở điểm.

Trong khi đó, “Thiên địa kiếm tâm” - bộ phim cổ trang vừa lên sóng của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng chỉ đạt 6,0/10 điểm với hơn 230.000 lượt đánh giá, con số được đánh giá là khá khiêm tốn nếu so với kỳ vọng đặt ra cho một dự án quy mô lớn, sở hữu dàn diễn viên quen thuộc và lượng người hâm mộ ổn định.

Nội dung phim “Thiên địa kiếm tâm” xoay quanh Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị) - người từ nhỏ bị huấn luyện như “binh khí” của tổ chức trảm yêu trừ ma. Biến cố xảy ra khi anh gặp Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng) - một nhện tinh trà trộn vào Vương Quyền sơn trang làm gián điệp. Cuộc gặp gỡ này mở ra hành trình thức tỉnh bản ngã, nhưng kịch bản bị cho là rườm rà, nhịp phim thiếu điểm nhấn và tuyến tình cảm “người - yêu” còn mờ nhạt.

Dù ghi nhận bối cảnh và phục trang chỉn chu, tác phẩm vẫn bị chê ở phần dàn dựng cao trào chưa bứt phá, kỹ xảo chưa thật sự thuyết phục. Thành Nghị giữ phong độ ổn định nhưng không tạo được đột phá, trong khi Lý Nhất Đồng có sắc thái dịu dàng nhưng vai diễn còn thiếu chiều sâu.

Trái lại, “Ám Hà truyện” được đánh giá tăng điểm liên tục nhờ diễn xuất tiến bộ của Cung Tuấn cùng phần dàn dựng hành động chặt chẽ, kết cấu kịch bản gọn gàng hơn và yếu tố huyền huyễn - võ hiệp được khai thác rõ nét. Phim được nhận xét có tính giải trí cao hơn, hấp dẫn nhóm khán giả mới, nhất là sau những tập cao trào gần đây.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, đà tăng điểm của “Ám Hà truyện” phản ánh sức hút ổn định, trong khi “Thiên địa kiếm tâm” có dấu hiệu chững lại dù mới lên sóng không lâu. Việc “Ám Hà truyện” vươn lên mức điểm 7,2 trên Douban - một nền tảng nổi tiếng khắt khe được xem là tín hiệu đáng mừng cho dòng phim cổ trang năm 2025.