Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Sao quốc tế 12/11/2025 16:46

Ở thời điểm hiện tại, phim “Ám Hà truyện” của Cung Tuấn ghi nhận mức điểm cao hơn và nhận được phản hồi tích cực hơn “Thiên địa kiếm tâm” do Thành Nghị - Lý Nhất Đồng đóng chính.

Trên trang đánh giá quốc tế IMDb, phim “Ám Hà truyện” đã tăng lên 9,0 điểm, trong khi Douban - nền tảng đánh giá phim lớn nhất Trung Quốc cũng ghi nhận mức 7,2 điểm, tăng đáng kể so với giai đoạn mở điểm.

Theo thống kê từ Douban, hơn 50.000 lượt đánh giá đã được ghi nhận, phản ánh hiệu ứng lan tỏa và sức hút khán giả ngày càng mạnh của bộ phim.

Trong khi đó, “Thiên địa kiếm tâm” - bộ phim cổ trang vừa lên sóng của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng chỉ đạt 6,0/10 điểm với hơn 230.000 lượt đánh giá, con số được đánh giá là khá khiêm tốn nếu so với kỳ vọng đặt ra cho một dự án quy mô lớn, sở hữu dàn diễn viên quen thuộc và lượng người hâm mộ ổn định.

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị - Ảnh 1

Nội dung phim “Thiên địa kiếm tâm” xoay quanh Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị) - người từ nhỏ bị huấn luyện như “binh khí” của tổ chức trảm yêu trừ ma. Biến cố xảy ra khi anh gặp Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng) - một nhện tinh trà trộn vào Vương Quyền sơn trang làm gián điệp. Cuộc gặp gỡ này mở ra hành trình thức tỉnh bản ngã, nhưng kịch bản bị cho là rườm rà, nhịp phim thiếu điểm nhấn và tuyến tình cảm “người - yêu” còn mờ nhạt.

Dù ghi nhận bối cảnh và phục trang chỉn chu, tác phẩm vẫn bị chê ở phần dàn dựng cao trào chưa bứt phá, kỹ xảo chưa thật sự thuyết phục. Thành Nghị giữ phong độ ổn định nhưng không tạo được đột phá, trong khi Lý Nhất Đồng có sắc thái dịu dàng nhưng vai diễn còn thiếu chiều sâu.

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị - Ảnh 2

Trái lại, “Ám Hà truyện” được đánh giá tăng điểm liên tục nhờ diễn xuất tiến bộ của Cung Tuấn cùng phần dàn dựng hành động chặt chẽ, kết cấu kịch bản gọn gàng hơn và yếu tố huyền huyễn - võ hiệp được khai thác rõ nét. Phim được nhận xét có tính giải trí cao hơn, hấp dẫn nhóm khán giả mới, nhất là sau những tập cao trào gần đây.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, đà tăng điểm của “Ám Hà truyện” phản ánh sức hút ổn định, trong khi “Thiên địa kiếm tâm” có dấu hiệu chững lại dù mới lên sóng không lâu. Việc “Ám Hà truyện” vươn lên mức điểm 7,2 trên Douban - một nền tảng nổi tiếng khắt khe được xem là tín hiệu đáng mừng cho dòng phim cổ trang năm 2025.

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Sau nhiều ngày chờ đợi, “Ám Hà truyện” chính thức mở điểm 7,1/10 trên Douban với hơn 56.000 lượt bình chọn, thành tích đáng khen ngợi trong bối cảnh dòng phim cổ trang Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt. Điểm số này cho thấy tín hiệu tích cực từ khán giả đại chúng, đồng thời khẳng định nỗ lực của ê-kíp trong việc tạo nên một tác phẩm vừa kịch tính vừa có chiều sâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung Tuấn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim của Dương Mịch và Cung Tuấn khiến khán giả hụt hẫng với cái kết mở, tập đặc biệt liệu có xoa dịu khán giả?

Phim của Dương Mịch và Cung Tuấn khiến khán giả hụt hẫng với cái kết mở, tập đặc biệt liệu có xoa dịu khán giả?

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

Phản ứng gây chú ý của Cung Tuấn sau khi kéo nhầm tay của 'đàn chị' Dương Mịch

Phản ứng gây chú ý của Cung Tuấn sau khi kéo nhầm tay của 'đàn chị' Dương Mịch

'Tình trẻ Dương Mịch' Cung Tuấn gây chú tại thảm đỏ LHP Cannes vì một chi tiết đầy ý nghĩa này

'Tình trẻ Dương Mịch' Cung Tuấn gây chú tại thảm đỏ LHP Cannes vì một chi tiết đầy ý nghĩa này

Dương Mịch và Cung Tuấn thông báo tin vui dịp đầu năm, ngày phát sóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương không còn xa

Dương Mịch và Cung Tuấn thông báo tin vui dịp đầu năm, ngày phát sóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương không còn xa

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Đời sống 49 phút trước
Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Hậu trường 1 giờ 27 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp gặp thời đổi mệnh phú quý, tích góp tiền bạc, tụ tài cầu may, một bước thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp gặp thời đổi mệnh phú quý, tích góp tiền bạc, tụ tài cầu may, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành