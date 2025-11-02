La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

Sao quốc tế 02/11/2025 15:00

Màn ảnh Hoa ngữ dịp cuối năm chứng kiến sự lên sóng của ba bộ phim cổ trang là 'Thủy long ngâm', 'Ám hà truyện' và 'Thiên địa kiếm tâm' (tên cũ 'Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên'). Vượt qua Thành Nghị và Cung Tuấn, La Vân Hi chứng minh khả năng thu hút quảng cáo vượt trội.

Với phim "Thuỷ long ngâm", diễn viên La Vân Hi tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc của mình khi hóa thân thành Đường Lệ Từ trong phân cảnh bị đóng băng - một trong những đoạn cao trào cảm xúc nhất của phim. Không cần lời thoại, nam diễn viên vẫn truyền tải được nỗi đau và sự tuyệt vọng của nhân vật bằng ánh mắt và từng chuyển động nhỏ trên gương mặt.

Để thể hiện quá trình biến đổi trạng thái từ khi bị đóng băng đến khi băng tan, La Vân Hi đã kiểm soát cơ mặt và nhịp thở một cách tinh vi: tròng mắt, lông mi hoàn toàn bất động trong suốt thời gian “đóng băng”, rồi khi băng tan dần, lông mi, ngón tay anh khẽ run, vùng quanh mắt ửng đỏ như thể dòng máu đang chậm rãi trở lại. Sự tinh tế này khiến khán giả thán phục, cho thấy khả năng nhập vai của anh trong từng chi tiết nhỏ.

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn - Ảnh 1

Không chỉ dừng ở kỹ thuật, La Vân Hi còn gây ấn tượng bởi tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Ở phân cảnh mở đầu phim, khi nhân vật của anh mặc đồ đen gảy đàn tỳ bà trên mái nhà, đoàn phim phải quay suốt đêm trong điều kiện nhiệt độ âm, địa điểm nằm sâu trong núi. Trong khi nhiều thành viên ê-kíp phải khoác áo phao dày để chống rét, La Vân Hi chỉ mặc một lớp lụa mỏng, chịu lạnh hàng giờ liền để hoàn thành cảnh quay. Anh liên tục diễn lại nhiều lần, kiên trì đến khi đạt được khung hình hoàn hảo nhất. Sự hi sinh này được ghi nhận.

Hình ảnh nam diễn viên đứng giữa gió lạnh, chăm chú từng động tác, khiến cả ê-kíp tại phim trường Hoành Điếm xúc động và khâm phục. Không ít nhân viên hậu trường chia sẻ rằng họ “vừa phục vừa thương” trước sự tận tâm và kỷ luật nghề nghiệp của La Vân Hi.

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn - Ảnh 2

"Thủy long ngâm" giữ đều đặn mỗi tập có 8 quảng cáo, tổng thời gian 65 giây/tập. Trong khi đó, "Ám hà truyện" của Cung Tuấn chỉ có 4 quảng cáo mỗi tập, thời gian quảng cáo 43 giây/tập. Trong tập mới nhất vừa lên sóng, phim giảm xuống còn 2 quảng cáo mỗi tập. Xu hướng quảng cáo ngày một giảm cho thấy các nhà đầu tư không quá "mặn mà" với phim.

Vốn là bộ phim cấp S+ được iQIYI đầu tư mạnh tay, "Thiên địa kiếm tâm" của Thành Nghị gây bất ngờ với thành tích bết bát.

 

Ở những tập đầu, phim duy trì số lượng 4-5 quảng cáo/tập. Tuy nhiên càng về sau, con số này giảm mạnh còn 2 quảng cáo/tập, tổng thời gian 23 giây. Từng được mệnh danh là "con cưng" của các nhà đầu tư, là gương mặt có giá trị thương mại cao, Thành Nghị cho thấy sức hút giảm đáng kể so với các đồng nghiệp cùng lứa như La Vân Hi, Cung Tuấn.

Theo Vân Hợp, lượt xem "Thiên địa kiếm tâm" chỉ chạm mốc trung bình 13 triệu, kém xa các phần trước như “Nguyệt hồng” và “Hoài Thủy trúc đình” đạt trung bình từ 14 - 17 triệu lượt/tập. Độ hot của phim đạt 9.000 điểm trên nền tảng iQIYI nhưng không tiếp tục tăng.

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn - Ảnh 3

Khán giả cho rằng, Thành Nghị đang đối diện với khủng hoảng lớn trong sự nghiệp khi các tác phẩm lên sóng liên tục thất bại. Trước đó, anh đã khiến người hâm mộ thất vọng với “Thâm tiềm” (2024) và “Phó Sơn Hải” (2025).

Về phía La Vân Hi, bộ phim "Thủy long ngâm" của anh được nhận xét có kịch bản tốt, tạo hình đẹp, độc đáo. Khả năng diễn xuất ăn ý, hài hòa của dàn diễn viên chính cũng là lý do giúp phim có lượt xem ổn định. Trong ngày đầu tiên, phim đạt hơn 53 triệu lượt xem trên MangoTV, lập kỷ lục mở màn cao nhất lịch sử nền tảng. Độ hot trên Migu Video của "Thủy long ngâm" cũng vượt mốc 11.000 điểm.

Dù không phải phim đại bạo (ăn khách) như "Trường nguyệt tẫn minh", "Thủy long ngâm" phần nào chứng minh khả năng diễn xuất cũng như giá trị thương mại cao của La Vân Hi.

Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

“Thủy long ngâm” đã lên sóng trên nền tảng Mango TV và cũng định ngày công chiếu trên đài Hồ Nam. Đây là dự án cổ trang huyền huyễn được đầu tư rất lớn.

