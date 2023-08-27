Người hâm mộ của La Vân Hi và Thành Nghị 'giao chiến' giành suất kế nhiệm Tiêu Chiến

La Vân Hi và Thành Nghị đều là sao nam tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ.

La Vân Hi và Thành Nghị là hai sao nam Hoa ngữ có thành tích phim tốt trong hè này. Nếu La Vân Hi có "Trường Nguyệt Tẫn Minh" được công nhận là phim bạo (tỉ suất lượt xem, truyền thông, lượt tìm kiếm, quảng cáo tốt...) thì Thành Nghị có "Liên Hoa Lâu" đạt điểm Douban trên 8.

Cả hai được giới chuyên môn và khán giả nhận xét là các sao nam trẻ hiếm hoi ở màn ảnh Hoa ngữ có thực lực, diễn xuất tốt. Đặc biệt, cả hai sở hữu nhiều tố chất của một ngôi sao như: Tính kỉ luật trong công việc, ngoại hình tốt, chịu khó học hỏi.

Mới đây, người hâm mộ của 2 ngôi sao liên tục tranh cãi, liệu ai mới là người nổi bật hơn, đủ sức theo kịp những sao nam đỉnh lưu cùng thời như Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác... Song, dựa trên "gia tài" phim ảnh của cả hai, có thể thấy, Thành Nghị chưa đóng quá nhiều phim. Anh chỉ mới có Liên Hoa Lâu là nam chính nhất phiên và có điểm Douban cao.

Trước đây, nam diễn viên cũng tham gia một số phim và được nhận xét có diễn xuất ổn định nhưng đất diễn không nhiều khiến anh chưa bật lên như một ngôi sao thực thụ. Đặc biệt, bộ phim "Trầm vụn hương phai" đóng cùng Dương Tử, dù được đánh giá diễn xuất tốt nhưng danh tiếng của anh thời điểm đó vẫn bị bạn diễn lấn át, điểm Douban của phim cũng không cao.

Trong khi đó, La Vân Hi nam diễn viên này có nhiều vai diễn hơn, phim ảnh gây sốt của anh cũng nhiều hơn Thành Nghị. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao này vẫn cần tích luỹ thêm các phim tốt để gia tăng giá trị danh tiếng cho mình. Hiện, các tác phẩm mà họ tham gia vẫn chưa thật sự có phim nào thật sự tạo cú hích lớn như "Trần tình lệnh" trước đây của Tiêu Chiến.

Hơn nữa, 2 diễn viên này vẫn đang còn loay hoay khẳng định chỗ đứng của mình ở dòng phim cổ trang thị trường. Họ cần có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn ở cả điện ảnh lẫn các tác phẩm chính kịch như Tiêu Chiến từng làm được.

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị? Thành danh với các bộ phim Hoa ngữ được đầu tư, Tiêu Chiến vẫn đang giữ được phong độ của mình khi liên tục có thêm hàng loạt những kỉ lục mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ham-mo-cua-la-van-hi-va-thanh-nghi-giao-chien-gianh-suat-ke-nhiem-tieu-chien-612607.html