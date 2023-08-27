Người hâm mộ của La Vân Hi và Thành Nghị 'giao chiến' giành suất kế nhiệm Tiêu Chiến

Sao quốc tế 27/08/2023 12:23

La Vân Hi và Thành Nghị đều là sao nam tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ.

La Vân HiThành Nghị là hai sao nam Hoa ngữ có thành tích phim tốt trong hè này. Nếu La Vân Hi có "Trường Nguyệt Tẫn Minh" được công nhận là phim bạo (tỉ suất lượt xem, truyền thông, lượt tìm kiếm, quảng cáo tốt...) thì Thành Nghị có "Liên Hoa Lâu" đạt điểm Douban trên 8.

Cả hai được giới chuyên môn và khán giả nhận xét là các sao nam trẻ hiếm hoi ở màn ảnh Hoa ngữ có thực lực, diễn xuất tốt. Đặc biệt, cả hai sở hữu nhiều tố chất của một ngôi sao như: Tính kỉ luật trong công việc, ngoại hình tốt, chịu khó học hỏi.

Người hâm mộ của La Vân Hi và Thành Nghị 'giao chiến' giành suất kế nhiệm Tiêu Chiến - Ảnh 1

Mới đây, người hâm mộ của 2 ngôi sao liên tục tranh cãi, liệu ai mới là người nổi bật hơn, đủ sức theo kịp những sao nam đỉnh lưu cùng thời như Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác... Song, dựa trên "gia tài" phim ảnh của cả hai, có thể thấy, Thành Nghị chưa đóng quá nhiều phim. Anh chỉ mới có Liên Hoa Lâu là nam chính nhất phiên và có điểm Douban cao.

Trước đây, nam diễn viên cũng tham gia một số phim và được nhận xét có diễn xuất ổn định nhưng đất diễn không nhiều khiến anh chưa bật lên như một ngôi sao thực thụ. Đặc biệt, bộ phim "Trầm vụn hương phai" đóng cùng Dương Tử, dù được đánh giá diễn xuất tốt nhưng danh tiếng của anh thời điểm đó vẫn bị bạn diễn lấn át, điểm Douban của phim cũng không cao.

Người hâm mộ của La Vân Hi và Thành Nghị 'giao chiến' giành suất kế nhiệm Tiêu Chiến - Ảnh 2

Trong khi đó, La Vân Hi nam diễn viên này có nhiều vai diễn hơn, phim ảnh gây sốt của anh cũng nhiều hơn Thành Nghị. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao này vẫn cần tích luỹ thêm các phim tốt để gia tăng giá trị danh tiếng cho mình. Hiện, các tác phẩm mà họ tham gia vẫn chưa thật sự có phim nào thật sự tạo cú hích lớn như "Trần tình lệnh" trước đây của Tiêu Chiến.

Hơn nữa, 2 diễn viên này vẫn đang còn loay hoay khẳng định chỗ đứng của mình ở dòng phim cổ trang thị trường. Họ cần có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn ở cả điện ảnh lẫn các tác phẩm chính kịch như Tiêu Chiến từng làm được.

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Thành danh với các bộ phim Hoa ngữ được đầu tư, Tiêu Chiến vẫn đang giữ được phong độ của mình khi liên tục có thêm hàng loạt những kỉ lục mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị La Vân Hi sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến

Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến

Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Mặc dù ít đình đàm hơn, nhưng Liên Hoa Lâu của Thành Nghị mở điểm Douban 'vượt mặt' phim Dương Tử

Thành Nghị tiếp tục nhận được tin vui lớn với 'Liên Hoa Lâu'

Thành Nghị tiếp tục nhận được tin vui lớn với 'Liên Hoa Lâu'

Cảnh tình cảm của Thành Nghị và Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu khiến CĐM 'dậy sóng'

Cảnh tình cảm của Thành Nghị và Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu khiến CĐM 'dậy sóng'

Vừa bị 'chị gái' Bạch Lộc 'cự tuyệt', La Vân Hi tìm được 'tình yêu mới' với một mỹ nhân 'kém tiếng' trong dự án Thiên Kiếp Mi

Vừa bị 'chị gái' Bạch Lộc 'cự tuyệt', La Vân Hi tìm được 'tình yêu mới' với một mỹ nhân 'kém tiếng' trong dự án Thiên Kiếp Mi

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng