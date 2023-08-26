Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Dựa trên số liệu thống kê, kỷ lục mà nam nghệ sĩ đạt được hoàn toàn bỏ xa một số đỉnh lưu đình đám khác như Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử...

Mới đây, Tiêu Chiến vừa đạt thành tích là nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất vượt 160 tỉ lượt xem trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - Douyin. Trong bảng xếp hạng này, anh xếp trên loạt đồng nghiệp khác như Vương Nhất Bác. Thậm chí, với những sao nữ fan đông đảo như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cũng chưa thể vượt được thành tích này của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luôn là sự lựa chọn hàng đầu để các nhà sản xuất nhắm tới cho các dự án phim ảnh của mình. Sau "Vùng biển trong mơ ấy", nam tài tử đang tất bật với những dự án mới. Cụ thể, anh được lựa chọn đóng cặp với minh tinh Bạch Bách Hà trong "Nắng gắt bên tôi". Theo dự kiến tác phẩm này sẽ chiếu đài và phát sóng vào cuối năm nay.

Đặc biệt, với dự án điện ảnh, anh được chọn thủ vai Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Thông tin Tiêu Chiến sẽ đảm nhiệm vai Quách Tĩnh trong phim của đạo diễn Từ Khắc được khán giả chú ý. Thời điểm ấy, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ bởi vẻ ngoài thanh tú, rạng rỡ của nam diễn viên sẽ rất khó để vào vai một thiếu niên Quách Tĩnh ngây ngô, chân thành, chính trực và nghĩa hiệp.

Tuy vậy, đạo diễn Từ Khắc không nghĩ vậy, ông đặt niềm tin rất lớn vào thực lực của nam tài tử.

Trước đó, Tiêu Chiến có 2 dự án được lên sóng. Trong đó, "Ngọc cốt dao" là tác phẩm tiên hiệp chiếu hè đánh dấu sự trở lại của Tiêu Chiến. Theo đó, hai nền tảng Tiểu Hồng Thư và Douyin dành những lời đánh giá tốt về "Ngọc cốt dao". Được biết, Douyin của phim đã có 1 triệu fan, còn hashtag đang có 1 tỉ lượt phát.

Trong khi ở tác phẩm "Vùng biển trong mơ ấy", nam tài tử được truyền thông Hoa ngữ hết lời khen ngợi. Theo đó, lần đầu chuyển hướng đóng phim chính kịch, Tiêu Chiến đã làm tốt vai trò của mình khi kết hợp chung với Lý Thấm. Bộ phim chiếm được thiện cảm khán giả nhờ diễn xuất tốt, tự nhiên của cặp đôi.