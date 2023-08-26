Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Sao quốc tế 26/08/2023 16:46

Thành danh với các bộ phim Hoa ngữ được đầu tư, Tiêu Chiến vẫn đang giữ được phong độ của mình khi liên tục có thêm hàng loạt những kỉ lục mới.

Mới đây, Tiêu Chiến vừa đạt thành tích là nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất vượt 160 tỉ lượt xem trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - Douyin. Trong bảng xếp hạng này, anh xếp trên loạt đồng nghiệp khác như Vương Nhất Bác. Thậm chí, với những sao nữ fan đông đảo như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cũng chưa thể vượt được thành tích này của Tiêu Chiến.

Dựa trên số liệu thống kê, kỷ lục mà nam nghệ sĩ đạt được hoàn toàn bỏ xa một số đỉnh lưu đình đám khác như Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử...

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị? - Ảnh 1

Tiêu Chiến luôn là sự lựa chọn hàng đầu để các nhà sản xuất nhắm tới cho các dự án phim ảnh của mình. Sau "Vùng biển trong mơ ấy", nam tài tử đang tất bật với những dự án mới. Cụ thể, anh được lựa chọn đóng cặp với minh tinh Bạch Bách Hà trong "Nắng gắt bên tôi". Theo dự kiến tác phẩm này sẽ chiếu đài và phát sóng vào cuối năm nay.

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị? - Ảnh 2

Đặc biệt, với dự án điện ảnh, anh được chọn thủ vai Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Thông tin Tiêu Chiến sẽ đảm nhiệm vai Quách Tĩnh trong phim của đạo diễn Từ Khắc được khán giả chú ý. Thời điểm ấy, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ bởi vẻ ngoài thanh tú, rạng rỡ của nam diễn viên sẽ rất khó để vào vai một thiếu niên Quách Tĩnh ngây ngô, chân thành, chính trực và nghĩa hiệp.

Tuy vậy, đạo diễn Từ Khắc không nghĩ vậy, ông đặt niềm tin rất lớn vào thực lực của nam tài tử.

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị? - Ảnh 3

Trước đó, Tiêu Chiến có 2 dự án được lên sóng. Trong đó, "Ngọc cốt dao" là tác phẩm tiên hiệp chiếu hè đánh dấu sự trở lại của Tiêu Chiến. Theo đó, hai nền tảng Tiểu Hồng Thư và Douyin dành những lời đánh giá tốt về "Ngọc cốt dao". Được biết, Douyin của phim đã có 1 triệu fan, còn hashtag đang có 1 tỉ lượt phát.

Trong khi ở tác phẩm "Vùng biển trong mơ ấy", nam tài tử được truyền thông Hoa ngữ hết lời khen ngợi. Theo đó, lần đầu chuyển hướng đóng phim chính kịch, Tiêu Chiến đã làm tốt vai trò của mình khi kết hợp chung với Lý Thấm. Bộ phim chiếm được thiện cảm khán giả nhờ diễn xuất tốt, tự nhiên của cặp đôi.

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này

Tái xuất màn ảnh với tựa phim Cẩm Tú An Ninh, Nhậm Mẫn đóng cặp với nam chính Trường Tương Tư - Trương Vãn Ý. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ sao châu á làng sao Ngọc Cốt Dao

TIN LIÊN QUAN

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này

Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến

Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến

Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này

Dù gây tranh cãi, nhưng 'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích vì điều này

Cẩm Tú An Ninh của 'anh trai' Dương Tử và 'người tình màn ảnh' Tiêu Chiến chính thức đóng máy

Cẩm Tú An Ninh của 'anh trai' Dương Tử và 'người tình màn ảnh' Tiêu Chiến chính thức đóng máy

Nhiều đạo diễn lên tiếng về con người thật của Tiêu Chiến, không ngờ đỉnh lưu Cbiz lại là người như vậy!

Nhiều đạo diễn lên tiếng về con người thật của Tiêu Chiến, không ngờ đỉnh lưu Cbiz lại là người như vậy!

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay

Một nam thần bất ngờ vươn lên, vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang bị lung lay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng