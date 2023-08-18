Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến

Sao quốc tế 18/08/2023 12:30

Thành Nghị và Tiêu Chiến là 2 ngôi sao cùng thời (trong đó Thành Nghị lớn hơn Tiêu Chiến 1 tuổi). Tuy nhiên, ở vị thế hiện tại, nam tài tử "Trần tình lệnh" vẫn được xếp trên.

Tiêu Chiến và Thành Nghị có rất nhiều điểm chung, đều đi lên từ những bộ phim cổ trang và thần tượng. Cả hai đều sở hữu gương mặt sáng, nhân cách tốt và đặc biệt là yêu nghề, diễn xuất ổn định.

Truyền thông Hoa ngữ đã từng đặt nhiều câu hỏi về lí do khiến Tiêu Chiến luôn đứng nhất trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ cũng như là cái tên gây bão khi tham gia các tác phẩm Hoa ngữ. Đầu tiên, truyền thông Hoa ngữ đánh giá anh là nghệ sĩ có nhân cách tốt, khiêm tốn, lễ phép. Bất cứ ai từng tiếp xúc với Tiêu Chiến đều ngợi khen, kể cả đạo diễn, nhà sản xuất phim và những bạn bè đồng nghiệp nổi tiếng. Chính vì thế, anh trở thành hình mẫu của giới trẻ được nhiều người yêu mến, học hỏi theo.

Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến - Ảnh 1

Hơn nữa, Tiêu Chiến sở hữu ngoại hình thư sinh, gương mặt đẹp, hợp chuẩn của khán giả Trung Quốc. Đây là yếu tố giúp anh có nhiều fan nữ yêu mến. Ngoài ra, thực lực diễn xuất của Tiêu Chiến không tệ, anh cũng không ngừng trau dồi và thay đổi vai diễn. 

Điều đặc biệt hơn cả là Tiêu Chiến có được tác phẩm để đời giúp anh 1 bước thành sao là "Trần tình lệnh". Thời điểm phim ra mắt, tác phẩm này không phải cạnh tranh với quá nhiều bom tấn khác. Cộng thêm, hiệu ứng truyền thông thời điểm đó khá tốt cùng màn kết hợp ăn ý của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đưa 2 cái tên này xếp hàng đầu Hoa ngữ.

Lý do Thành Nghị chưa thể vươn hàng ngôi sao như Tiêu Chiến - Ảnh 2

Thành Nghị có tố chất, ngoại hình anh cũng không thua kém Tiêu Chiến. Ở các phim gần đây, Thành Nghị luôn được khen về diễn xuất, thậm chí một mình anh có thể giúp tác phẩm gây tranh cãi trở nên thu hút hơn trong mắt khán giả. Đặc biệt, bộ phim "Liên Hoa Lâu" của Thành Nghị vẫn thu hút được một lượng lớn khán giả quan tâm và theo dõi dù đã kết thúc. Thành tích chiếu đài của phim trên đài truyền hình CCTV8 cũng thu về rating rất khả quan.

Trước "Liên Hoa Lâu", anh cũng được khen ngợi khi đóng bom tấn "Trầm vụn hương phai" cùng Dương Tử. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là 2 phim đều chưa đủ giúp anh bật lên hẳn như một ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ. Cụ thể, "Liên Hoa Lâu" yếu thế về khâu truyền thông còn "Trầm vụn hương phai" gây quá nhiều tranh cãi về diễn xuất của nữ chính, kĩ xảo.

Tự chung lại, cái Thành Nghị đang thiếu so với Tiêu Chiến là một tác phẩm thật sự bứt phá và có tiếng vang lớn. Anh có đủ tố chất của một ngôi sao phim ảnh, chỉ là hiện tại vẫn còn một cú hích từ một tác phẩm thật sự có sức lan toả lớn.

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