Phim mới của Thành Nghị đã lập thành tích khủng ngay từ khi lên sóng

Sao quốc tế 25/07/2023 10:48

Sau Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị tái xuất màn ảnh nhỏ với một dự án cổ trang khác mang tên Liên Hoa Lâu.

Bộ phim Liên hoa lâu đang trở thành tâm điểm của sự chú ý trong thời gian gần đây. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đằng Bình, có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy hay Trần Đô Linh. Được biết, nội dung phim kể về hành trình phiêu bạt giang hồ, giải quyết các vụ án bí ẩn của nhân vật Lý Liên Hoa (Thành Nghị).

Phim mới của Thành Nghị đã lập thành tích khủng ngay từ khi lên sóng - Ảnh 1

Kể từ khi phát sóng, Liên Hoa Lâu đã lập thành tích khủng và nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả. Theo đó, vừa lên sóng được 90 phút Liên Hoa Lâu đã cán mốc nhiệt 6000 trên nền tảng iQIYI. Và chỉ sau 18 tiếng phim đã chạm mốc nhiệt 8500 và được đánh giá là có nhiệt độ ngang ngửa với bộ phim Trường Phong Độ (Tống Dật – Bạch Kính Đình đóng) lên sóng trước đó. Ngoài ra, Liên Hoa Lâu vừa phát sóng đã có 17,35 triệu đạn mạc (hậu trường, trailer và phim).

Các chỉ số ngày đầu đều cho thấy Liên Hoa Lâu là một bộ phim chất lượng và đáng xem trong thời gian này. Bộ phim được đánh giá là mới lạ giữa một rừng phim ngôn tình lên sóng thời gian gần đây. Cảnh đánh võ đã mắt, cốt truyện cô đọng, diễn xuất tự nhiên không bị gượng gạo. Bên cạnh đó, kỹ xảo của phim cũng được đầu tư tốt, rất đáng xem.

Phim mới của Thành Nghị đã lập thành tích khủng ngay từ khi lên sóng - Ảnh 2Phim mới của Thành Nghị đã lập thành tích khủng ngay từ khi lên sóng - Ảnh 3

Bộ phim của Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết “Cát Tường Vân Liên Hoa Lâu” của tác giả Đằng Bình, cũng là tên gọi của một y quán lừng danh.

Chủ nhân của Liên Hoa Lâu có tên Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di (Thành Nghị) - một thần y chữa được bách bệnh, đồng thời thường xuyên dấn thân vào những vụ án khó nhằn, bí hiểm mà người đời không có cách giải quyết. Mọi chuyện trong phim sẽ khởi đầu với một xác chết cháy bí ẩn trên núi Thanh Nguyên, kéo theo đó là hàng loạt những vụ thảm sát đáng sợ, khó lường khác.

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Sau thời gian dài khiến khán giả trông ngóng, chờ đợi, bộ phim cổ trang Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính đã chính thức lên sóng liền lúc 6 tập đầu tiên.

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