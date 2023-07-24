Thành Nghị vừa tái xuất đã bị chê diễn 'không mở nổi miệng', nhưng 'ghi điểm' nhờ điểm này

Sao quốc tế 24/07/2023 19:19

Sau thời gian dài khiến khán giả trông ngóng, chờ đợi, bộ phim cổ trang Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính đã chính thức lên sóng liền lúc 6 tập đầu tiên.

Kể từ khi khởi quay, bộ phim "Liên hoa lâu" đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đằng Bình, có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng như Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy hay Trần Đô Linh. Được biết, nội dung phim kể về hành trình phiêu bạt giang hồ, giải quyết các vụ án bí ẩn của nhân vật Lý Liên Hoa (Thành Nghị).

Thành Nghị vừa tái xuất đã bị chê diễn 'không mở nổi miệng', nhưng 'ghi điểm' nhờ điểm này - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau khi những tập đầu tiên lên sóng, Thành Nghị được khen ngợi về biểu cảm và nhất là đài từ (trong phim có nam chính sử dụng giọng thật, các diễn viên còn lại đều phối âm lồng tiếng). Thế nhưng khán giả vẫn rất khó chịu với phần khẩu hình của Thành Nghị. Khi thoại, miệng của anh bị chê là "không mở ra nổi", chỉ mấp máy môi.

Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng liệu có phải Thành Nghị thoại mà sợ khán giả nghe thấy mình nói gì nên mới mở miệng nhỏ như vậy. Nhìn sang hai nam chính còn lại là Tăng Thuấn Hi và Tiêu Thuận Nghiêu, cảm giác thoải mái, hào sảng hơn rất nhiều.

 

Ngoài vấn đề khẩu hình gây lấn cấn thì nhìn chung diễn xuất của Thành Nghị không có nhiều nhược điểm. Đặc biệt nhiều khán giả cũng khen ngợi những phân cảnh múa kiếm, đánh võ được nam diễn viên thể hiện rất tốt, đáng để tiếp tục theo dõi. Hi vọng ở giai đoạn sau, vấn đề nhược điểm này của nam diễn viên sẽ được khắc phục phần nào để trải nghiệm xem phim của khán giả trọn vẹn hơn.

Thành Nghị vừa tái xuất đã bị chê diễn 'không mở nổi miệng', nhưng 'ghi điểm' nhờ điểm này - Ảnh 2

Liên Hoa Lâu kể về Lý Tương Di - Môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm, sau một trận chiến lớn bị thương nặng và từ đó lui về làm một lang trung không thèm quan tâm danh vọng. Trong cuộc gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh - kẻ thù cũ, Tương Di quyết định trở lại giang hồ một lần nữa.

Mười năm trước, Lý Tương Di (do Thành Nghị thủ vai) - Chủ Môn phái Tứ Cố Môn, với thanh kiếm Tương Di Đại Kiếm vô song thiên hạ, trở thành ánh sáng của võ lâm chính đạo. Nhưng vì chiến hẹn Đông Hải với Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu thủ vai) - Minh Chủ Kim Oanh Môn, hai cao thủ này biến mất khỏi giang hồ. Tứ Cố Môn và Kim Oanh Môn cũng dần dần biến mất khỏi giang hồ.

Mười năm sau đó, Lý Liên Hoa (do Thành Nghị thủ vai) - một y sĩ lang thang trong làng, nhận được danh hiệu danh y. Lý Liên Hoa không hề muốn tham gia giang hồ nhưng lại bị cuốn vào.

Phương Đa Bệnh (do Tăng Thuấn Hy thủ vai) - thiếu gia nhiệt huyết với ước mơ công lý, nhận ra Lý Liên Hoa không đơn giản như vậy và quyết tìm ra bằng chứng về việc Lý Liên Hoa mạo danh danh y. Sau một chuỗi vụ án, ba người họ đã xây dựng một tình bạn sâu sắc chỉ bằng mồm mép và trào phúng khi phá án.

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