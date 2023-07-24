Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích kỷ lục chỉ sau 4 giờ lên sóng

Sau nhiều lần đồn đoán sắp chiếu rồi lại bặt vô âm tín, Liên Hoa Lâu cuối cùng cũng thông báo lịch lên sóng chính thức bắt đầu từ ngày 23/7. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như: Thành Nghị , Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh,…

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Hoa Lâu đã chính thức cán mốc 7000 điểm độ hot trên nền tảng IQIYI chỉ sau 4 giờ lên sóng. Được biết, thành tích này có tốc độ nhanh ngang ngửa với cú hit của dự án Trường Phong Độ (Tống Dật – Bạch Kính Đình đóng chính) lên sóng trước đó.

Ngay khi vừa lên sóng, dự án nhận về nhiều lời khen có cánh của khán giả về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên. Theo đó, phim có thể loại cổ trang kiếm hiệp xen lẫn trinh thám phá án cuốn hút, không phải quá mới nhưng lại trở nên nổi bật giữa rừng phim ngôn tình.

Diễn xuất của các diễn viên được khen là tự nhiên, biểu cảm phong phú, không bị gượng. Giọng của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu trong phim đều là giọng thật. Ngoài ra, các diễn viên phụ đều sự dụng giọng lồng tiếng.

Đặc biệt, cảnh võ thuật trên phim được khen ngợi vô cùng đã mắt. Chính vì thế, Liên Hoa Lâu được kỳ vọng là có thể mang đến điểm sáng, vực dậy cho dòng phim kiếm hiệp sắp “thất sủng” khỏi thị trường phim ảnh Hoa ngữ.

Được biết, Thành Nghị và Tiêu Thuận Nghiêu đã mất 10 ngày để quay cảnh đấu đấu kiếm dài 5 phút ở ngay đoạn đầu. Với sự đầu tư này, Liên Hoa Lâu có thể sẽ là bộ phim tiềm năng để đánh dấu tên tuổi của dàn diễn viên trẻ trong phim.

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.