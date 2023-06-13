Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Sao quốc tế 13/06/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược không phải do Thành Nghị đóng vai nam chính mà sẽ chuyển sang Phạm Thừa Thừa. Còn về phần nữ chính vẫn sẽ do Ngu Thư Hân đảm nhận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược không phải do Thành Nghị vào vai nam chính mà sẽ chuyển sang Phạm Thừa Thừa. Còn về phần nữ chính vẫn sẽ do Ngu Thư Hân đảm nhận.

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 1

Thông tin này khiến nhiều khán giả bày tỏ bức xúc vì dự án phim này đổi nam chính nhiều đến chóng mặt. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là chiêu trò của đoàn phim để hút nhiệt quan tâm từ phía khán giả.

Trước đó, đoàn phim tung tin đồn Thành Nghị sẽ nên duyên với Ngu Thư Hân trong dự án này. Điều này đã khiến fandom 2 nhà không hài lòng và gây chiến. Theo đó, các blogger cap lại các bình luận của fan Thành Nghị chê bai Ngu Thư Hân diễn xuất tệ, thường xuyên làm giả số liệu lượt xem, có đường pháp lệnh và ngoại hình phổ thông.

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 2

Nếu bộ phim Thương Lan Quyết từng do Ngu Thư Hân đóng chính đổi nữ chính khác có khi càng bạo hơn và cô ấy không xứng gọi diễn viên. Thậm chí, học còn khẳng định rằng Thành Nghị xứng đáng hợp tác với nữ diễn viên tốt hơn. Không chịu thua kém, fan của Ngu Thư Hân cũng mỉa mai Thành Nghị ‘dựa hơi’ Dương Tử, mới hot được một phim đã lên mặt, tưởng mình là đỉnh lưu của Cbiz.

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 3

Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

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Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược có khả năng cao sẽ do Thành Nghị và Ngu Thư Hân đóng chính. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến fandom 2 nhà không hài lòng.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Thành Nghị Phạm Thừa Thừa Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa sao hoa ngữ

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