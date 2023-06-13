Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược không phải do Thành Nghị vào vai nam chính mà sẽ chuyển sang Phạm Thừa Thừa . Còn về phần nữ chính vẫn sẽ do Ngu Thư Hân đảm nhận.

Thông tin này khiến nhiều khán giả bày tỏ bức xúc vì dự án phim này đổi nam chính nhiều đến chóng mặt. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là chiêu trò của đoàn phim để hút nhiệt quan tâm từ phía khán giả.

Trước đó, đoàn phim tung tin đồn Thành Nghị sẽ nên duyên với Ngu Thư Hân trong dự án này. Điều này đã khiến fandom 2 nhà không hài lòng và gây chiến. Theo đó, các blogger cap lại các bình luận của fan Thành Nghị chê bai Ngu Thư Hân diễn xuất tệ, thường xuyên làm giả số liệu lượt xem, có đường pháp lệnh và ngoại hình phổ thông.