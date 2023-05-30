Ngu Thư Hân gây sốt cộng đồng mạng khi diện 'bao tải' lên người?

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết vào mùa hè năm 2022, tên tuổi của nữ chính Ngu Thư Hân được công chúng chú ý nhiều hơn. Bên cạnh những vai diễn trong các dự án phim ảnh thì phong cách thời trang của cô nàng cũng được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Ngu Thư Hân trong một chuyến du lịch. Đáng chú ý, cô nàng đã khoe trọn vóc dáng ghen tỵ nhờ vào chiếc áo cói hở lưng trông khá lạ lẫm. Ngay lập tức, các netizen đã truyền tay nhau chia sẻ lại những hình ảnh này với dòng trạng thái: "Ngu Thư Hân khoác bao tải lên người cũng đẹp". Được biết, 'chiếc bao tải' mà Ngu Thư Hân diện trong chuyến du lịch lại là hàng thiết kế đến từ thương hiệu Jacquemus có giá trị 815 USD (gần 20 triệu VNĐ).

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân gây chú ý khi chuyển mình phong cách thời trang từ hình ảnh tiểu thư gia thế giàu có, nhí nhảnh sang phong cách gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Vóc dáng của cô nàng ngày một trở nên thon gọn đáng ngưỡng mộ. Được biết, cô nàng có tỷ lệ cơ thể đẹp với vòng eo thon gọn, hông rộng và chiều cao lý tưởng 1,69 m.

Ngu Thư Hân có gu thời trang đa dạng, trong đó những mẫu áo hai dây là món đồ ưa chuộng của cô. Không chỉ trang phục đời thường, trong các sự kiện gần đây, nữ diễn viên cũng chọn trang phục cắt xẻ, hở bạo.

Nói về các dự án phim ảnh, gần đây, Ngu Thư Hân có nhiều dự án phim được mong đợi lên sóng như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 cùng Hứa Khải hay Vân Chi Vũ cùng Trương Lăng Hách. Hai bộ phim được kỳ vọng thành công để giúp Ngu Thư Hân củng cố vị thế tại ngành phim ảnh.