Không phải Trần Phi Vũ, 'tình cũ màn ảnh' Ngu Thư Hân được 'chọn mặt gửi vàng' tái hợp 'duyên phận' với cô nàng trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Đại chế tác Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ khi có thông tin sắp khởi quay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này sẽ do Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính. Được biết, dự án dự kiến khởi quay vào tháng 6 tới.

Nếu tin đồn này là được xác nhận chính thức thì Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề sẽ chính thức tái hợp sau Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Thời điểm hợp tác cùng nhau, cặp đôi được khán giả yêu mến nhờ hợp tác ăn ý và nhập tâm vào vai diễn. Trong phim này, nếu Đinh Vũ Hề vừa điềm tĩnh lại hài hước thì Ngu Thư Hân thể hiện hình ảnh đáng yêu và lanh lợi - tạo thành hai thỏi nam châm trái dấu có sức hút mãnh liệt. Chính vì thế, không ít khán giả mong muốn họ sẽ tái hợp lần nữa.

Trước đó, loạt blogger Trung Quốc tung tin Trần Phi Vũ sẽ đảm nhận vai chính trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược. Tuy nhiên, sau khi vướng lùm xùm lộ ảnh giường chiếu với fan hâm mộ, đoàn phim này và các dự án khác đã tìm kiếm các gương mặt thay thế Trần Phi Vũ.

Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, là dự án này là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang.

Bộ phim có nội dung kể về một cô nàng xuyên sách vào thời không yêu ma quỷ quái hoành hành, nam phụ nửa người nửa yêu, có tình cảm lệch lạc với tỷ tỷ của mình. Nhiệm vụ của nữ chính sau khi xuyên sách chính là quyến rũ nam phụ, khiến nam phụ không còn là hắc liên hoa nữa.