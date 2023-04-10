Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Sao quốc tế 10/04/2023 10:03

Đại chế tác Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ khi có thông tin sắp khởi quay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này đang nhắm tới 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử và Ngu Thư Hân sẽ là cặp đôi chính.

Đại chế tác Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ khi có thông tin sắp khởi quay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này đang nhắm tới Thành NghịNgu Thư Hân sẽ là cặp đôi chính.

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 1

Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng hai cái tên Thành Nghị và Ngu Thư Hân đang được khán giả đánh giá cao về visual mãn nhãn hợp với các tạo hình cổ trang cùng nhiều dự án cổ trang thành công. Chính vì thế, nếu cặp đôi thực sự hợp tác trong dự án này hứa hẹn sẽ tạo nên chemistry tràn màn hình.

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 2

Trước đó, loạt blogger Trung Quốc tung tin Trần Phi Vũ sẽ đảm nhận vai chính trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược. Tuy nhiên, sau khi vướng lùm xùm lộ ảnh giường chiếu với fan hâm mộ, đoàn phim này và các dự án khác đã tìm kiếm các gương mặt thay thế Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 3

Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, là dự án này là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang.

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 4

Bộ phim có nội dung kể về một cô nàng xuyên sách vào thời không yêu ma quỷ quái hoành hành, nam phụ nửa người nửa yêu, có tình cảm lệch lạc với tỷ tỷ của mình. Nhiệm vụ của nữ chính sau khi xuyên sách chính là quyến rũ nam phụ, khiến nam phụ không còn là hắc liên hoa nữa.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Thành Nghị Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa sao hoa ngữ cbiz

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