Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa

Sao quốc tế 17/03/2023 19:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đậm chất cổ điển của Ngu Thư Hân làm đại diện cho ảnh bìa tạp chí Elle số tháng 3/2023.

Có thể nói, năm 2022 là một bước tiến lớn trên con đường theo đuổi nghiệp diễn của Ngu Thư Hân. Thông qua vai diễn Hoa Lan Nhỏ trong bộ phim Thương Lan Quyết, cô nàng đã để lại nhiều ấn tượng tốt và được chú ý nhiều hơn trong mắt khán giả.

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Ngu Thư Hân làm đại diện cho ảnh bìa tạp chí Elle số tháng 3/2023. Theo đó, cô nàng xuất hiện với concept cổ điển, tóc đuôi ngựa make up đậm, môi pha lê mang đậm chất mỹ nhân Hồng Kông xưa.

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 2Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 3Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 4Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 5Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 6Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 7Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 8Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 9Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 10Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 11Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 12Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 13Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 14

Có thể thấy, Ngu Thư Hân đã rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào ngày thường để thử thách bản thân trong hình ảnh mới. Cô nàng có lợi thế làn da trắng cùng chiều cao 1,69 m, đôi chân dài. Còn gương mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Nữ diễn viên được nhận xét phù hợp với nhiều phong cách, từ ngọt ngào, dễ thương tới sexy, trưởng thành.

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 15

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân đang ở trường quay bộ phim Vân Chi Vũ đóng chính cùng Trương Lăng Hách nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo một ảnh leak hậu trường mới đây, cảnh khóc của nàng tiểu hoa trong hỉ phục nhận được lời khen ngợi vì diễn khá đạt.

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa - Ảnh 16

Dù từng bị chê bai vì biệt danh "thánh lố" nhưng càng hoạt động lâu năm, nhưng với diễn xuất tốt ở phân cảnh này, Ngu Thư Hân càng chứng minh được thực lực diễn xuất tiến bộ và ngày càng được yêu mến. Nữ diễn viên dần xóa bỏ định kiến để xây dựng vị trí riêng cho mình.

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