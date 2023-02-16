Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều?

Sao quốc tế 16/02/2023 15:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình tân nương của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Tuy nhiên lại khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều.

Những ngày qua, dự án Vân Chi Vũ do Ngu Thư HânTrương Lăng Hách đóng chính đang khởi quay. Dự án đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi sau thành công của dự án Thương Lan Quyết. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình tân nương của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Khoác lên mình bộ trang phục đỏ rực rỡ, phụ kiện không quá cầu kỳ nhưng lại tôn bật lên làn da trắng sáng cùng nhan sắc xinh đẹp của cô nàng.

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 2Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 3Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 4Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 5

Có thể thấy, Ngu Thư Hân không ngừng tạo kiểu chụp nhí nhảnh, đáng yêu. Nhiều khán giả cho rằng những lúc đoàn phim chụp ảnh hậu trường phim mới thấy cô nàng thả dáng thoải mái đầy vẻ đáng yêu. Trong một số ảnh leak trước đây, đa số đều bắt chụp ngay khoảnh khắc cô nàng dang tập thoại, tập diễn đầy vẻ căng thẳng.

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 6Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 7

Không những thế, khán giả còn tung ảnh đại cảnh đám cưới cho thấy sẽ có tận 12 tân nương che mặt xuất hiện cùng Ngu Thư Hân. Nhiệm vụ của ‘tân lang’ Trương Lăng Hách phải 'đau đầu' tìm ra được đâu mới là ‘tân nương' Ngu Thư Hân thực sự của mình. Hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết thú vị khi dự án lên sóng.

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 8

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân).

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều? - Ảnh 9

Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

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