Lộ khoảnh khắc 'mật ngọt' của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách trên phim trường Vân Chi Vũ

Sau thành công Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân và nam phụ Trương Lăng Hách tái hợp trong dự án cổ trang Vân Chi Vũ . Chính vì thế, những hình ảnh của cặp đôi trên phim trường luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách trên phim trường Vân Chi Vũ. Ngu Thư Hân xuất hiện với tạo hình có màu sắc nhã nhặn được thiết kế tỉ mỉ, hóa thân thành nữ gián điệp thông minh quyến rũ Văn Vi Sam. Trong khi đó, Trương Lăng Hách cũng nổi bật không kém nhờ visual cực phẩm khi diện trang phục cổ trang có tông màu chủ đạo là màu đen.

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách cũng từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang đình đám Thương Lan Quyết nên cả hai vừa thân thiết lại kết hợp rất ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào. Nếu như trước đây ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách chỉ là nam phụ si tình cuối cùng không được nữ chính là Ngu Thư Hân đáp lại tình cảm thì ở dự án lần này anh chàng cuối cùng đã được lên vai nam chính sánh đôi cùng Ngu Thư Hân.

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam. Khi cha và anh đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Trong phim, Ngu Thư Hân trang điểm theo phong cách thời Tần - Hán với tóc bện thấp tạo vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã. Nữ diễn viên giảm cân để phù hợp với vai diễn, khiến khuôn mặt sắc sảo hơn. Nét đẹp lạnh lùng khác với các tạo hình nhí nhảnh, dễ thương trong bộ phim trước đó của Ngu Thư Hân. Với vai diễn một điệp viên thời kỳ cổ đại, cô nàng thử thách bản thân với vai diễn mới lạ của mình.