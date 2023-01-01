Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội

Sau thành công của Thương Lan Quyết, nữ chính Ngu Thư Hân được nhiều công chúng biết đến và dành sự quan tâm nồng nhiệt. Mới đây, trong đêm nhạc của đài Đông Phương mừng năm mới, Ngu Thư Hân xinh đẹp ngọt ngào với bộ váy dài sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu.

Theo đó, Ngu Thư Hân khoe giọng hát ngọt ngào với 2 ca khúc ballad là Mất ký ức và To Be Continued. Qua tiết mục của nữ thần tượng sinh năm 1995, đài Đông Phương tiếp tục cho thấy sự đầu tư tỉ mỉ về hiệu ứng thị giác, với việc để hàng chục chiếc quạt khổng lồ tạo thành chân váy bồng bềnh cho Ngu Thư Hân trên sân khấu.

Netizen dành lời khen cho nhan sắc vừa ngọt ngào đáng yêu lại vừa quyến rũ của Ngu Thư Hân. Đặc biệt, kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân cũng gây sốt trên weibo, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng hot search bạo đỏ và xếp thứ 2 bảng xếp hạng hot search bảng chung.