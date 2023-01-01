Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội

Sao quốc tế 01/01/2023 14:16

Mới đây, trong đêm nhạc của đài Đông Phương mừng năm mới, Ngu Thư Hân đã gây bão mạng xã hội với kiểu trang điểm của mình.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, nữ chính Ngu Thư Hân được nhiều công chúng biết đến và dành sự quan tâm nồng nhiệt. Mới đây, trong đêm nhạc của đài Đông Phương mừng năm mới, Ngu Thư Hân xinh đẹp ngọt ngào với bộ váy dài sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu.

Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 2Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 3Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 4Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 5Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 6Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 7Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 8

Theo đó, Ngu Thư Hân khoe giọng hát ngọt ngào với 2 ca khúc ballad là Mất ký ức và To Be Continued. Qua tiết mục của nữ thần tượng sinh năm 1995, đài Đông Phương tiếp tục cho thấy sự đầu tư tỉ mỉ về hiệu ứng thị giác, với việc để hàng chục chiếc quạt khổng lồ tạo thành chân váy bồng bềnh cho Ngu Thư Hân trên sân khấu.

Netizen dành lời khen cho nhan sắc vừa ngọt ngào đáng yêu lại vừa quyến rũ của Ngu Thư Hân. Đặc biệt, kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân cũng gây sốt trên weibo, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng hot search bạo đỏ và xếp thứ 2 bảng xếp hạng hot search bảng chung.

Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 9Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 10

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân có dự án Vân Chi Vũ vừa khai máy. Đây là dự án tái hợp lần 2 của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sau Thương Lan Quyết. Trong phim, Ngu Thư Hân trang điểm theo phong cách thời Tần - Hán với tóc bện thấp tạo vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã.

Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 11Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân trong đêm Gala đài Đông Phương gây sốt mạng xã hội - Ảnh 12

Được biết, Ngu Thư Hân đã giảm cân để phù hợp với vai diễn, khiến khuôn mặt sắc sảo hơn. Nét đẹp lạnh lùng khác với các tạo hình nhí nhảnh, dễ thương trong bộ phim trước đó của Ngu Thư Hân.

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