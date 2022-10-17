Rộ tin Ngô Lỗi 'nên duyên' Ngu Thư Hân trong phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan couple rần rần vì bất ngờ ngoài sức tưởng tượng?

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho biết dự án phim chuyển thể Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang lên kế hoạch khỏi quay phần tiếp theo là Vương Quyền Thiên. Theo đó nam nữ chính hiện đang đàm phán cùng Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân.

Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn là hai bộ phim cổ trang bùng nổ trong mùa hè năm nay với màn kết hợp ăn ý của các cặp đôi chính trong phim. Theo đó, Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đóng chính, Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư đóng chính. Sau khi kết thúc 2 bộ phim trên, các fan couple không ngừng đầy thuyền và hy vọng các cặp đôi sẽ tái hợp trong những dự án mới. Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có một điều gây bất ngờ cho sự kỳ vọng của các fan hâm mộ, thay vì các cặp đôi ‘cùng nhà’ sẽ tái hợp với nhau nhưng lại có sự kết hợp mới của 2 thành viên thuộc 2 ‘nhà’ khác nhau.

Cụ thể, mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin cho biết dự án phim chuyển thể Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang lên kế hoạch khỏi quay phần tiếp theo là Vương Quyền Thiên. Theo đó nam nữ chính hiện đang đàm phán cùng Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân - Ngô Lỗi được đồn đoán sẽ kết hợp trong phần tiếp theo của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương- Ảnh: Internet Thông tin trên đã gây bão cộng đồng mạng vì một cú bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Dù không giống lắm với mong đợi của các fan hâm mộ nhưng vẫn được đón nhận nồng nhiệt và mong chờ màn kết hợp của cặp đôi này.

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim chuyển thể từ truyện tranh và anime, dự án tổng cộng có ba phần: Trúc Nghiệp, Vương Quyền và Nguyệt Hồng. Được biết trước đó, phần Nguyệt Hồng đã khởi động với sự tham gia đóng chính của Cung Tuấn và Dương Mịch, phần Trúc Nghiệp Thiên đang tiếp xúc với Lưu Thi Thi và Trần Hiểu. Kịch bản Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình giữa người với yêu pha chút yếu tố kỳ bí, huyền ảo tựa như "Liêu Trai Chí Dị" của Bồ Tùng Linh. Phần Nguyệt Hồng với sự tham gia đóng chính của Cung Tuấn và Dương Mịch - Ảnh: Internet Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng. Hiện tại, thông tin hợp tác trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn chưa được sự xác nhận của phía Ngô Lỗi lẫn Ngu Thư Hân. Các khán giả háo hức mong chờ thông tin chính thức để đón xem sự kết hợp ‘bất ngờ’ này của cặp đôi.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn? Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đánh giá cao vì diễn xuất ăn ý cực ngọt ngào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trước đó, tại buổi tiệc khai máy của bộ phim, cả hai từng vướng tin đồn ‘cạch mặt’ nhau.

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