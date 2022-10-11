Điểm mặt những phim có điểm douban cao của nam thần Ngô Lỗi: Phim đóng cùng Triệu Lộ Tư dẫn đầu, đóng cùng Nhiệt Ba thấp nhất?

Bộ phim Trường Ca Hành mà Ngô Lỗi hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba vào năm ngoái được coi là bộ phim cổ trang cấp S+ của Tencent. Được biết, theo nguyên tác Lý Trường Ca là cô gái nhỏ nhắn mới 16 tuổi, còn A Sử Na Chuẩn đã là người đàn ông cao lớn mạnh mẽ. Trên phim, Địch Lệ Nhiệt Ba già dặn, mạnh mẽ. Ngược lại, Ngô Lỗi lại trông quá non nớt, lãng tử.

Sự khác biệt về độ tuổi, ngoại hình, vóc dáng khiến hai nghệ sĩ không tạo được hiệu ứng tình cảm mạnh mẽ. Đến cả cảnh hôn, ê-kíp cũng phải quay góc máy rộng, sử dụng thủ pháp ước lệ là hình hai chú chim xanh để thay thế nụ hôn thật của hai diễn viên chính.

Sa Hải - Ảnh: Internet

Sa Hải chuyển thể từ tiểu thuyết của Nam Phái Tam Thúc, bộ phim nằm trong hệ liệt truyền hình Đạo Mộ Bút Ký và nhận được đánh giá khá ổn dù điểm vẫn thua Trùng Khởi và Lão Cửu Môn. Trong bộ phim Sa Hải, Ngô Lỗi và Tần Hạo là song nam chủ được nhiều netizen đánh giá hợp với nhân vật trong nguyên tác. Ngoài ra, kỹ năng diễn xuất hay nữa nên đây có thể coi là một trong những phần thành công nhất trong series Đạo Mộ Bút Ký.

Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió – Douban 7.8

Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió - Ảnh: Internet

Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió là một bộ phim thanh xuân đầy nhiệt huyết, bối cảnh bộ phim là Trung Quốc vào những năm 90 sau khi cải cách mở cửa. Nội dung phim kể về hai anh em chung cảnh ngộ là Tiêu Sấm và Bùi Khánh Hoa từ một ngọn cỏ ven đường thay đổi thành một thương nhân tài ba. Do đề tài không thu hút người xem, nên sau khi phim lên sóng không được nhiều người biết đến.

Xuyên Việt Hỏa Tuyến – Douban 7.9

Xuyên Việt Hỏa Tuyến - Ảnh: Internet

Nội dung phim đã kết hợp với chủ đề xuyên không nên cực kỳ được mọi người yêu thích. Bộ phim kể về một cuộc gặp ngẫu nhiên xuyên không trong bản đồ game của Tiêu Phong, chàng thanh niên sống ở năm 2008 khi mà thể thao điện tử chưa được phát triển và Lộ Tiểu Bắc - một cao thủ điện tử phải ngồi xe lăn sống vào năm 2019, cả hai cùng giúp đỡ nhau thực hiện giấc mơ của mình.

Tinh Hán Xán Lạn – Douban 7.9

Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay - Ảnh: Internet

Đây là một trong những bộ phim có điểm douban cao nhất của Ngô Lỗi. Được biết, Tinh Hán Xán Lạn cùng với Thương Lan Quyết đã bùng nổ trong mùa hè năm nay và có điểm douban không ngừng tăng lên dù đã lên sóng được gần 2 tháng. Bộ phim đánh dấu sự tiến bộ về diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư

Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay" của tác giả Quan Tâm Tất Loạn, gây ấn tượng với khán giả nhờ những tình tiết gây cấn và dàn nhân vật mang cá tính riêng.