Loạt ảnh thời 'thanh xuân vườn trường' của Ngô Lỗi bất ngờ được chia sẻ rầm rộ sau tin đồn tái hợp Triệu Lộ Tư trong dự án học đường?

Trong loạt ảnh, Ngô Lỗi mặc đồng phục, ngồi trong lớp học. Mái tóc xoăn nhẹ càng khiến Ngô Lỗi trông giống như một anh chàng soái ca đích thực.

Trước khi nổi tiếng với Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi đã được biết đến là ‘em trai quốc dân’ của làng giải trí Hoa Ngữ. Được biết, mỹ nam từng là một trong những sao nhí triển vọng và nổi bật bậc nhất xứ Trung. Với ngoại hình xuất chúng từ thuở còn bé tí, 3 tuổi Ngô Lỗi đã tham gia đóng quảng cáo, đến năm 6 tuổi “chậm chững” bước vào con đường diễn xuất. Đến nay, “Lỗi nhi” đã góp mặt trong vô số bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình, là một trong những cái tên sáng giá của điện ảnh Trung Quốc. Ngô Lỗi đã được biết đến là ‘em trai quốc dân’ của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi Ngô Lỗi hiện đang ngày càng được nhiều khán giả biết đến. Không chỉ có khả năng diễn xuất ấn tượng, Ngô Lỗi còn được biết đến như là một trong những nam thần của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi Ngô Lỗi hiện đang ngày càng được nhiều khán giả biết đến - Ảnh: Internet Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh Ngô Lỗi thời còn đi học. Trong loạt ảnh, Ngô Lỗi mặc đồng phục, ngồi trong lớp học. Mái tóc xoăn nhẹ càng khiến Ngô Lỗi trông giống như một anh chàng soái ca đích thực. Nhiều khán giả còn nhận xét anh chàng có khí chất nam thần ngay từ khi còn trẻ. Giờ đây, anh chàng vẫn là gương mặt đình đám của Cbiz. Loạt ảnh Ngô Lỗi thời còn đi học bất ngờ được dân tình đào lại - Ảnh: Internet

Được biết những hình ảnh thời đi học của Ngô Lỗi hot trở lại vì có thông tin Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp với Ngô Lỗi trong dự án thanh xuân vườn trường Anh Đào Hổ Phách. Bộ phim do Dương Quang Chính Ngọ sản xuất, phim dự kiến gồm 24 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ. Tác phẩm với trục thời gian trải dài suốt gần 20 năm kể về nhóm bạn nhỏ ở một công trường xây lắp điện của thị trấn Quần Sơn. Rộ tin Ngô Lỗi sắp tái hợp với Triệu Lộ Tư trong Anh Đào Hổ Phách - Ảnh: Internet Nhóm bạn nhỏ gồm bốn người – Lâm Kỳ Nhạc (tên thường gọi là Lâm Anh Đào), Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên – được thầy hiệu trưởng “ưu ái” gọi là “tứ nhân bang”, là bè lũ bốn tên nhóc chuyên trốn học đi thám hiểm, bày ra đủ trò rắc rối, phụ huynh là khách quen của hiệu trường, tới phòng làm việc của thầy như đi dạo. Hiện tại, sự tái hợp giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Đào Hổ Phách chưa có sự xác nhận từ cả hai. Các khán giả vẫn mong chờ những thông tin tiếp theo về dự án này.

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin tiết lộ diễn viên Tăng Lê – người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, hai người sẽ tiếp tục tái hợp với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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