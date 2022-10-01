Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Sao quốc tế 01/10/2022 14:44

Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin tiết lộ diễn viên Tăng Lê – người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, hai người sẽ tiếp tục tái hợp với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Từ sau bùng nổ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn trong mùa hè năm nay, Triệu Lộ Tư đã có bước chuyển ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất và được khán giả khen ngợi nhiều hơn thay cho lời chê trách trước đây. Tiếp bước sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đang quay của Triệu Lộ Tư được quan tâm nồng nhiệt. Đặc biệt là những ảnh leak hậu trường phim luôn được giới truyền thông săn đón.

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin tiết lộ diễn viên Tăng Lê – người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, hai người sẽ tiếp tục tái hợp với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 2
Tăng Lê sẽ tiếp tục tái hợp Triệu Lộ Tư với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Được biết, qua hình ảnh được leak ra Tăng Lê với mái tóc dài, đôi mắt long lanh và đầy dịu dàng. Nhiều người nhận xét dù đảm nhận vai làm mẹ của Triệu Lộ Tư nhưng nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên U50 vẫn chẳng hề kém cạnh đàn em. Những tương tác dễ thương trong hậu trường của Tăng Lê cùng Triệu Lộ Tư khiến người xem vô cùng phấn khích.

Nếu như trong Tinh Hán Xán Lạn, Tăng Lê vào vai người mẹ có vẻ ngoài nghiêm khắc, bên trong hết lòng yêu thương Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), còn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu thì ngược lại, người đẹp U50 sẽ là người phụ nữ hiền lành chiều chuộng anh em Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) hết mực.

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 3
Tăng Lê từng vào vai người mẹ nghiêm khắc nhưng yêu thương 'con gái' Triệu Lộ Tư hết lòng trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Được biết, không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn biết đến với mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá thân thiết, thường xuyên gặp gỡ mỗi khi có thời gian. Tình cảm thân thiết của ‘hai mẹ con’ có từ những ngày quay bộ phim “Tinh Hán Xán Lạn”. Cả hai thường chụp những bức ảnh ngộ nghĩnh với nhau sau giờ nghỉ ngơi, hay nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 4
Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 5 
Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 6 
Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 7

Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn biết đến với mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá thân thiết, thường xuyên có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau - Ảnh: Internet

Dù chênh lệch tuổi giữa hai người khá lớn nhưng ở họ không hề có khoảnh cách tuổi tác. Đặc biệt, với tính cách hòa đồng, sự dễ thương của Triệu Lộ Tư thì việc Tăng Lê yêu quý cô cũng là điều hiển nhiên.

Rộ tin Tăng Lê 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm mẹ của Triệu Lộ Tư lần nữa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu? - Ảnh 8
'Hai mẹ con' không hề có khoảng cách tuổi tác - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn chưa đóng máy. Các khán giả vẫn mong chờ những thông tin tiếp theo từ bộ phim.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Kiểu tóc đen dài thẳng chính là sự khảo nghiệm chính xác nhất về nhan sắc của một sao nữ. Chính vì sự đơn giản của kiểu tóc này, không hề cầu kỳ uốn xoăn hay để tóc mái, càng đơn giản thì người nhìn sẽ chỉ tập trung vào gương mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tăng Lê Vụng Trộm Không Thể Giấu Tinh Hán Xán Lạn sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh với phong cách cổ điển tối màu đầy quyến rũ, dân tình đồng loạt thả icon 'chê' vì 'áo không ra áo, quần không ra quần'

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh với phong cách cổ điển tối màu đầy quyến rũ, dân tình đồng loạt thả icon 'chê' vì 'áo không ra áo, quần không ra quần'

Tạo hình tân nương của Triệu Lộ Tư qua các dự án phim Hoa Ngữ: Tinh Hán Xán Lạn được khen hết lời vì tạo hình đơn giản nhưng cuốn hút

Tạo hình tân nương của Triệu Lộ Tư qua các dự án phim Hoa Ngữ: Tinh Hán Xán Lạn được khen hết lời vì tạo hình đơn giản nhưng cuốn hút

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này?

Lý do nào khiến bộ phim lên đài CCTV đầu tiên của Triệu Lộ Tư được đáng mong đợi thành công?

Lý do nào khiến bộ phim lên đài CCTV đầu tiên của Triệu Lộ Tư được đáng mong đợi thành công?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen trong tạo hình mới 'Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật'

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen trong tạo hình mới 'Mấy tạo hình trước thì không ấn tượng nhưng tạo hình này quả thực rất xinh xắn, cũng trong sáng như nhân vật'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI