Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin tiết lộ diễn viên Tăng Lê – người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, hai người sẽ tiếp tục tái hợp với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Từ sau bùng nổ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn trong mùa hè năm nay, Triệu Lộ Tư đã có bước chuyển ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất và được khán giả khen ngợi nhiều hơn thay cho lời chê trách trước đây. Tiếp bước sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đang quay của Triệu Lộ Tư được quan tâm nồng nhiệt. Đặc biệt là những ảnh leak hậu trường phim luôn được giới truyền thông săn đón. Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin tiết lộ diễn viên Tăng Lê – người từng thủ vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn, hai người sẽ tiếp tục tái hợp với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Tăng Lê sẽ tiếp tục tái hợp Triệu Lộ Tư với mối quan hệ ‘mẹ con’ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Được biết, qua hình ảnh được leak ra Tăng Lê với mái tóc dài, đôi mắt long lanh và đầy dịu dàng. Nhiều người nhận xét dù đảm nhận vai làm mẹ của Triệu Lộ Tư nhưng nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên U50 vẫn chẳng hề kém cạnh đàn em. Những tương tác dễ thương trong hậu trường của Tăng Lê cùng Triệu Lộ Tư khiến người xem vô cùng phấn khích. Nếu như trong Tinh Hán Xán Lạn, Tăng Lê vào vai người mẹ có vẻ ngoài nghiêm khắc, bên trong hết lòng yêu thương Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), còn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu thì ngược lại, người đẹp U50 sẽ là người phụ nữ hiền lành chiều chuộng anh em Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) hết mực.

Tăng Lê từng vào vai người mẹ nghiêm khắc nhưng yêu thương 'con gái' Triệu Lộ Tư hết lòng trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Được biết, không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn biết đến với mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá thân thiết, thường xuyên gặp gỡ mỗi khi có thời gian. Tình cảm thân thiết của ‘hai mẹ con’ có từ những ngày quay bộ phim “Tinh Hán Xán Lạn”. Cả hai thường chụp những bức ảnh ngộ nghĩnh với nhau sau giờ nghỉ ngơi, hay nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn biết đến với mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá thân thiết, thường xuyên có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau - Ảnh: Internet Dù chênh lệch tuổi giữa hai người khá lớn nhưng ở họ không hề có khoảnh cách tuổi tác. Đặc biệt, với tính cách hòa đồng, sự dễ thương của Triệu Lộ Tư thì việc Tăng Lê yêu quý cô cũng là điều hiển nhiên. 'Hai mẹ con' không hề có khoảng cách tuổi tác - Ảnh: Internet Hiện tại, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn chưa đóng máy. Các khán giả vẫn mong chờ những thông tin tiếp theo từ bộ phim.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào Kiểu tóc đen dài thẳng chính là sự khảo nghiệm chính xác nhất về nhan sắc của một sao nữ. Chính vì sự đơn giản của kiểu tóc này, không hề cầu kỳ uốn xoăn hay để tóc mái, càng đơn giản thì người nhìn sẽ chỉ tập trung vào gương mặt.

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