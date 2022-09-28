Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này?

Sao quốc tế 28/09/2022 11:19

Hé lộ phân đoạn hiếm hoi có sự xuất hiện của nhân vật Tang Diên – anh trai nữ chính (Mã Bá Khiên) bên cạnh hai nhân vật chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn).

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Chính vì thế những dự án đã và đang sắp chiếu của mỹ nhân luôn được công chúng quan tâm. Được biết, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đóng chính cùng Trần Triết Viễn là dự án đang quay nên trên các diễn đàn mạng cập nhật ảnh leak liên tục hé lộ hậu trường của bộ phim.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 1
Poster phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ phim vừa hé lộ phân đoạn hiếm hoi có sự xuất hiện của nhân vật Tang Diên – anh trai nữ chính (Mã Bá Khiên) bên cạnh hai nhân vật chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn).

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 2
Phân đoạn hiếm hoi có sự xuất hiện của 3 nhân vật chính - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được chia sẻ, Trần Triết Viễn, Mã Bá Khiên và Triệu Lộ Tư được thấy đang cùng nhau phân đoạn được cho là lúc nhân vật Tang Diên (Mã Bá Khiên) bắt gặp Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) và Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) hẹn hò. Theo đó, cả ba nhân vật tương tác với nhau rất ăn ý, tự nhiên.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 3
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 4
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 5 
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 6 

Cả ba nhân vật tương tác với nhau rất ăn ý, tự nhiên - Ảnh: Internet

Được biết, nhân vật Tang Diên là một trong những nhân vật chủ chốt được yêu thích không kém đôi chín. Tuy nhiên ngay khi hình ảnh hậu trường được tiết lộ, Mã Bá Khiên lại nhận về nhiều lời phản đối vì ngoại hình không phù hợp với hình tượng Tang Diên trong nguyên tác

-“Fan nguyên tác không thích điều này”

-“Ủa sao Tang Diên này khác với Tang Diên trong truyện tui đọc quá vậy?”

-“Hơi thất vọng nhưng dù sao Tang Diên cũng là vai phụ nên tạm chấp nhận vậy”

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên (Mã Bá Khiên) đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Khoảnh khắc hiếm hoi nhân vật của Triệu Lộ Tư chung khung hình với Trần Triết Viễn và 'anh trai', fan nguyên tác thất vọng vì điều này? - Ảnh 7
Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

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