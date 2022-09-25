Tạp chí ảnh bìa Triệu Lộ Tư có doanh thu thấp, netizen chất vấn lại độ nổi tiếng của mỹ nhân?

Trang bìa có xuất hiện hình ảnh của tiểu hoa đang nổi nhưng doanh thu vẫn không đột phá. Từ đây, cộng đồng mạng cũng cảm thấy hoài nghi về độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa Ngữ. Với nhiều tác phẩm được công chúng biết đến, mỹ nhân cũng được đánh giá là nữ diễn viên triển vọng thế hệ mới. Đặc biệt, thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn mới đây đã giúp mỹ nhân xuyên không phần nào có thêm vị thế trong lòng khán giả. Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên đã gây tranh cãi về độ nổi tiếng trong giới. Cụ thể, trong lần phát hành tạp chí Bác Khách Thiên Hạ với trang bìa là Triệu Lộ Tư, doanh số đạt được khá bình thường. Sau 1 tiếng phát hành Bác Khách Thiên Hạ, cửa hàng chính thức chỉ bán được 410 quyển. 3 tiếng sau đó, doanh số cũng chỉ tăng lên khoảng 1417 quyển.

Tạp chí Bác Khách Thiên Hạ với trang bìa là Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Đáng nói, giá bán mỗi tạp chí chỉ khoảng 20 NDT, thuộc mức giá trung bình. Bên cạnh đó, trang bìa còn xuất hiện hình ảnh của tiểu hoa đang nổi nhưng doanh thu vẫn không đột phá. Do đó, blogger cho rằng con số 1417 sau 3 tiếng phát hành tạp chí là quá thấp so với danh tiếng hiện nay của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên mức giá của tạp chí có hình ảnh Triệu Lộ Tư khá thấp - Ảnh: Internet Từ đây, cộng đồng mạng cũng cảm thấy hoài nghi về độ nổi tiếng của người đẹp họ Triệu. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai fan của cô chủ yếu ủng hộ qua màn hình chứ không đủ tiền mua tạp chí.

- Thế mới thấy những nữ diễn viên đỉnh lưu có cách biệt với cô này như thế nào. Mấy sao nữ kia dù có bị chê diễn không hay, cái tạp chí có xấu có đẹp thì fan lúc nào cũng ủng hộ hết mình. - Triệu Lộ Tư đóng phim mấy năm nhưng gần đây mới có nhiệt hơn. Triệu Lộ Tư mới đóng phim vài năm mà bảo nhiều fan tung tiền thì hơi ảo. Fan phim, fan couple, fan học sinh nhiều chứ lấy đâu ra fan trung thành để mà ủng hộ mạnh mảng tạp chí cho cô. - Từ hồi chiếu Tinh Hán Xán Lạn thì rầm rộ mọi mặt trận, tới khi thấy doanh số tạp chí thì bảo mới nổi, dù có mới nổi nhưng danh tiếng thu được từ phim cũng phải có phần nào cao cao chứ, đằng này doanh số bán tạp chí quá thấp thì chứng minh được thực lực cô rồi. Dù là một diễn viên tài năng, nhưng trong suốt khoảng thời gian qua, tên tuổi của Triệu Lộ Tư đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những scandal không đáng có. Trước đó, mỹ nhân từng vướng tin đồn ‘ké fame’ độ nổi tiếng của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba. Không những thế còn nhiều lần ‘cọ nhiệt’ bạn diễn bam để PR tên tuổi. Cộng đồng mạng nghi ngờ về độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Hy vọng sắp tới, Triệu Lô Tư sẽ có những tác phẩm đột phá hơn, để nâng tầm diễn xuất và có thêm nhiều fan hâm mộ ở mọi lứa tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tap-chi-anh-bia-trieu-lo-tu-co-doanh-thu-thap-netizen-chat-van-lai-do-noi-tieng-cua-my-nhan-506599.html