Phát hiện một mỹ nhân có gương mặt 'copy-paste' Triệu Lộ Tư, từng hợp tác chung dự án với Bạch Lộc?

Sao quốc tế 22/09/2022 19:26

Một blogger xứ Trung phát hiện một nữ diễn viên có nhiều đường nét gương mặt giống Triệu Lộ Tư. Được biết, mỹ nhân này từng có dự án hợp tác chung với Bạch Lộc.

Triệu Lộ Tư có lẽ là cái tên bật lên nhanh chóng nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Mỹ nhân là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ Trung. Nữ diễn viên được đánh giá là bản sao Triệu Lệ Dĩnh vì có đường nét gương mặt và con đường phim ảnh tương tự như đàn chị.

Phát hiện một mỹ nhân có gương mặt 'copy-paste' Triệu Lộ Tư, từng hợp tác chung dự án với Bạch Lộc? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư từng được ví là 'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một blogger xứ Trung phát hiện một nữ diễn viên có nhiều đường nét gương mặt giống Triệu Lộ Tư, đặc biệt là góc nghiêng với chiếc mũi cao và má phúng phính khiến nhiều netizen thốt lên là ‘bản sao Triệu Lộ Tư’.

Phát hiện một mỹ nhân có gương mặt 'copy-paste' Triệu Lộ Tư, từng hợp tác chung dự án với Bạch Lộc? - Ảnh 2
Trong một khoảnh khắc, Lưu Tá Ninh được nhận xét là có điểm giống Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Được biết, nữ diễn viên này là Lưu Tá Ninh từng tham gia bộ phim cổ trang đầu tay Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đóng chính) đã lên sóng vào năm nay với vai nữ phụ Thẩm Chỉ Y. Lưu Tá Ninh sinh năm 1996, ra mắt công chúng lần đầu tiên với vai trò là ca sĩ, vũ công của một nhóm nhạc Hàn Quốc vào năm 2016. Đến năm 2020, khi nhóm nhạc chính thức tan rã, mỹ nhân quyết định đi theo con đường solo và chuyển hướng sang diễn xuất.

Phát hiện một mỹ nhân có gương mặt 'copy-paste' Triệu Lộ Tư, từng hợp tác chung dự án với Bạch Lộc? - Ảnh 3
Lưu Tá Ninh từng tham gia bộ phim cổ trang đầu tay Ninh An Như Mộng với vai nữ phụ Thẩm Chỉ Y - Ảnh: Internet

Một số ý kiến khác cho rằng Lưu Tá Ninh trông xinh hơn, có lẽ do cách make up nên trong một khoảnh khắc nào đó nhìn Lưu Tá Ninh và Triệu Lộ Tư vô tình có phần giống nhau, chứ cũng không hẳn là giống lắm.

Phát hiện một mỹ nhân có gương mặt 'copy-paste' Triệu Lộ Tư, từng hợp tác chung dự án với Bạch Lộc? - Ảnh 4
Nhiều ý kiến khác cho rằng do make up Lưu Tá Ninh và Triệu Lộ Tư tương đồng nên vô tình nhìn cả hai giống nhau - Ảnh: Internet

-“Nói thật nhìn cô Ninh xinh hơn cô Tư nhiều”

-“Mỗi người một vẻ, tôi xin từ chối tiếp nhận so sánh”

-“Dù có nét giống nhau nhưng phong cách 2 bạn này lại ngược nhau, Lưu Tá Ninh có nét khí chất chị đại, còn Triệu Lộ Tư thì kiểu em gái ngọt ngào”

-“Do make up nên nhìn giống nhau thôi”

Dù giống nhau hay không, các fan hâm mộ của cả hai vẫn tiếp tục ủng hộ những dự án mới nhất của cả hai Triệu Lộ Tư và Lưu Tá Ninh.

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