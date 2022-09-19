Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Thương Lan Quyết bùng nổ đã đưa cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân được cộng đồng fan mến mộ và đặt tên riêng cho couple này là Đệ Hân Dẫn Lực, kỳ vọng cả hai sẽ tái hợp trong một dự án.

Hợp tác vô cùng ăn ý trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ còn yêu quý bởi tương tác ngoài đời vô cùng hài hước, đáng yêu. Cặp đôi được ví như "học sinh tiểu học" thích chọc ghẹo, đánh nhau nhưng lại bùng nổ phản ứng hóa học trên màn ảnh. Ngu Thư Hân mang lại cảm giác bé nhỏ, đáng yêu, nhí nhảnh thích làm nũng rất hợp khi đứng bên cạnh Vương Hạc Đệ có chiều cao khủng, vibe "trai hư" nổi bật.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Hai cái tên Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi từ lâu đã được nhiều người biết đến vì là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án phim Hoa Ngữ. Từng hợp tác trong Trường Ca Hành nhưng đến Tinh Hán Xán Lạn thì chemistry của Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi mới thực sự bùng nổ. Đã rất lâu rồi một cặp đôi nam - nữ mới đứng đầu BXH couple trên Weibo. Mức độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến nhiều người bất ngờ. Dù phim Tinh Hán Xán Lạn đã kết thúc, fan vẫn gán ghép nhiệt tình.

Fan couple của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đặt tên cho cặp đôi là Ngô Lộ Khả Đào - Ảnh: Internet

Fan couple của cặp đôi đặt tên cho cặp đôi là Ngô Lộ Khả Đào. Mỗi lần 2 diễn viên có dịp gặp nhau tại sự kiện hay lên tạp chí đều đứng đầu hot search, chứng minh mức độ quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Triệu Lộ Tư được khen có khí chất bạn gái nổi bật, đứng cạnh nam diễn viên nào cũng mang lại cảm giác cần được che chở. Ngô Lỗi ngày càng trưởng thành, sở hữu thân hình nam tính, quyến rũ.

Dương Siêu Việt – Bạch Kính Đình (show Thử Thách Cực Hạn)

Dương Siêu Việt – Bạch Kính Đình - Ảnh: Internet

Cặp đôi này khác biệt so với 2 cặp còn lại vì chưa từng đóng chung phim, chỉ tham gia show thực tế Thử Thách Cực Hạn nhưng được ship nhiệt tình. Mới đây, có thông tin có nhà sản xuất đã mời cả hai vào một dự án phim ảnh mới khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Cặp đôi này khác biệt so với 2 cặp còn lại vì chưa từng đóng chung phim, chỉ tham gia show thực tế Thử Thách Cực Hạn nhưng được ship nhiệt tình - Ảnh: Internet

Dương Siêu Việt - Bạch Kính Đình đều có visual, khí chất trong sáng, thuần khiết của mối tình đầu. Fan hi vọng cả hai sẽ hợp tác trong một dự án phim thanh xuân, vườn trường. Tên của couple là Bạch Việt Quang, siêu thoại luôn thuộc top 3 được quan tâm nhất hiện nay. Trong show thực tế, Bạch Kính Đình luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc Dương Siêu Việt. Chỉ khoảnh khắc cả 2 chạm mắt nhau thôi cũng đủ khiến fan rung rinh.