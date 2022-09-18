Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách?

Sao quốc tế 18/09/2022 14:25

Trong một cuộc bình chọn những mỹ nhân cổ trang Trung Quốc không mang khí chất tiên khí, sang chảnh do douban bình chọn kết quả chung cuộc cho thấy Triệu Lộ Tư nằm trong top 4 với lượt vote khá cao.

Mới đây, trong một cuộc bình chọn những mỹ nhân cổ trang Trung Quốc không mang khí chất tiên khí, sang chảnh do douban bình chọn kết quả chung cuộc cho thấy Triệu Lộ Tư nằm trong top 4 với lượng bình chọn là 1242 điểm, chiếm 48 %, xếp cùng với Ngu Thư Hân, Dương Tử và Bạch Lộc.

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách? - Ảnh 1
 Những mỹ nhân cổ trang Trung Quốc không mang khí chất tiên khí, sang chảnh do douban bình chọn - Ảnh: Internet

Nhiều bình luận cho rằng, các bộ phim Triệu Lộ Tư tham gia đều một màu, hết nhí nhảnh, đáng yêu, tinh nghịch rồi đến tâm điểm chú ý của nhiều nam thần trong phim. Có lẽ, do cách nữ diễn viên chọn kịch bản khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán.

- Triệu Lộ Tư đóng phim cổ trang cũng ổn đấy nhưng nhiều lúc thấy bị gồng quá, có lúc lại thấy lố quá.

- Đợt phim Thả Thí Thiên Hạ thấy cô Tư cũng ra khí chất nữ quyền mà, nhưng nếu bảo đỉnh thì chưa tới.

- Có thể là do khuôn mặt của Triệu Lộ Tư hợp kiểu phim đáng yêu, ngôn tình nên nhiều khi bảo toát ra khí chất cũng hơi khó.

- Triệu Lộ Tư chỉ nên đóng mấy kiểu phim có phong cách nhí nhảnh, dễ thương thôi, chứ nặng đô hơn một chút là thấy có vấn đề ngay.

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất đóng phim cổ trang dù nổi lên từ loạt phim cổ trang ăn khách? - Ảnh 2
Nhiều bình luận cho rằng các bộ phim Triệu Lộ Tư tham gia đều một màu - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lộ Tư hiện đang là tiểu hoa đán nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả khi cô liên tiếp góp mặt trong các dự án phim lớn thời gian qua. Nổi lên nhờ những vai diễn cổ trang trong loạt phim nổi tiếng như: Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,...

 

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