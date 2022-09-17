Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227

Sao quốc tế 17/09/2022 14:06

Một số dàn lưu lượng Hoa Ngữ dưới đây đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt khán giả quốc tế bởi những điều này.

Dương Mịch - IQ lẫn EQ cao

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227 - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Ngoài tài năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Dương Mịch còn có thành tích học tập xuất sắc cùng tài đối đáp trước ống kính vô cùng ấn tượng. Nữ diễn viên luôn có cách xử trí khôn khéo, nhằm xoay chuyển tình thế trước những câu hỏi hóc búa từ truyền thông hay trong các tình huống trên sóng truyền hình.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Dương Mịch vô số lần phải đối mặt với rất nhiều bê bối, scandal lớn nhỏ. Đặc biệt nhất phải kể tới scandal quỵt tiền từ thiện vào năm 2018. Tuy nhiên với những màn đối đáp thẳng thắn cùng các câu nói bá đạo, thể hiện EQ lẫn IQ cao vút còn giúp Dương Mịch nhận được hảo cảm từ đông đảo khán giả.

Triệu Lộ Tư - 'mỹ nhân trà xanh'

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227 - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất lứa tiểu hoa sau 95. Nổi tiếng sau một đêm nhờ các bộ phim chiếu mạng đình đám, Triệu Lộ Tư từng được so sánh với loạt tên tuổi lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba… Song nữ diễn viên lại không chiếm được tình cảm của khán giả như đàn chị vì có 1001 phốt giả tạo, thảo mai, cố tình 'cọ nhiệt' (một kiểu đu bám tên tuổi) bạn diễn.

Chính vì cô nàng lại gặp nhiều bàn tán về nhân cách khi "ké fame" tên tuổi của tiền bối để lót đường cho mình. Thậm chí bị anti-fan gọi là 'trà xanh' khiến cho danh hiệu này gắn liền với cô trong suốt 2 năm qua.

Gần đây, Triệu Lộ Tư đã dần lấy lại thiện cảm của khán giả qua thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn vì chemistry cực ngọt với Ngô Lỗi. Dù vậy, Triệu Lộ Tư có cố gắng tẩy thế nào cũng khó có thể trắng lên được.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Sự kiện 227

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227 - Ảnh 3
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Dù có diễn xuất không quá nổi bật nhưng Tiêu Chiến có thể nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ đỉnh lưu, ngoài danh tiếng có sẵn thì anh còn sở hữu lượng fan cực hùng hậu, đây chính là yếu tố quan trọng nhất của 1 nghệ sĩ.

Tuy nhiên, sự kiện 227 cách đây không lâu mà fan của nam minh tinh này gây ra khiến anh suýt chút nữa thì 'bay màu' khỏi Cbiz.

Được biết, sự cố 227 được đặt tên dựa theo ngày diễn ra sự kiện 27/2/2020. Hôm đó, các khán giả hâm mộ quá khích đã cùng nhau tấn công một trang web cố tình đặt nghi vấn giới tính của thần tượng Tiêu Chiến. Điều này ảnh hưởng nặng đến tình hình an ninh mạng nên buộc cơ quan quản lý phải ra hình phạt với nghệ sĩ. Từ đó, các quy định chính thức từ chính phủ yêu cầu nghệ sĩ có trách nhiệm hướng dẫn khán giả thể hiện sự hâm mộ một cách đúng đắn, văn minh. Tiêu Chiến phải im hơi lặng tiếng suốt một năm.

Vương Nhất Bác cũng không nằm ngoài 'vùng phủ sóng', khi giữa anh và Tiêu Chiến có mối quan hệ 'vừa yêu vừa hận, tương ái tương sát', thậm chí Vương Nhất Bác từng khởi kiện fan Tiêu Chiến.

Lý Dịch Phong - Bê bối 'mua dâm' chấn động Cbiz

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227 - Ảnh 4
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Trước khi vướng vào bê bối, Lý Dịch Phong từng vấp phải ý kiến trái chiều khi tham gia đóng cổ trang thần tượng Kính Song Thành ở tuổi 35.

Drama này chưa dứt thì Lý Dịch Phong gây chấn động màn ảnh xứ Trung lẫn quốc tế khi vướng vào bê bối ‘mua dâm’ và đã chính thức bị tạm gian. Bê bối đời tư cực lớn khiến sự nghiệp gầy dựng bao lâu này đều 'đổ sông đổ bể'.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Mịch Tiêu Chiến Lý Dịch Phong Sao hoa ngữ

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