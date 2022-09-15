Trước sự tức giận của công chúng vì đã làm hư flycam trường học và làm ảnh hưởng sinh hoạt của sinh viên, vào ngày 13/9 vừa qua, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức lên tiếng xin lỗi và phát nước miễn phí cho sinh viên để bù đấp những bất tiện vừa qua.

Từ lúc bắt đầu ghi hình đến nay, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã nhận được đông đảo sự chú ý của công chúng. Được biết, bộ phim do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ. Chính vì thế, bộ phim không tránh khỏi sự tranh cãi về tạo hình nhân vật, đặc biệt là tạo hình của nhân vật Triệu Lộ Tư so với nguyên tác. Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, cách đây không lâu, đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bất ngờ bị cộng đồng mạng tố có hành vi bắn hạ chiếc flycam dùng để quay chụp của nhà trường. Đã có video do flycam quay trường học trước đây. Địa điểm quay phim của Vụng Trộm Không Thể Giấu không nằm trong tòa nhà dạy học này, cũng là nơi flycam hoạt động. Thời gian flycam hoạt động là thời gian nghỉ của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nên được cho là không ảnh hưởng tới quá trình ghi hình. Bên cạnh đó, một số bạn học cho biết họ bị đoàn làm phim chặn lại khi trở về ký túc xá.

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bị tố làm hư cơ sở vật chất của trường học - Ảnh: Internet Trước bài tố của học sinh, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc với việc làm ngang ngược của đoàn phim, vì khi đoàn phim tới quay phim tại địa điểm công cộng như trường học thì phải có trách nhiệm giữ gìn cơ sở vật chất, tránh ảnh hưởng đến việc học của học sinh và hoạt động của nhà trường. Trước sự tức giận của công chúng, vào ngày 13/9 vừa qua, đoàn phim đã chính thức lên tiếng xin lỗi “Trong quá trình chuẩn bị, nhân viên nhầm flycam của học sinh thành máy quay leak ảnh. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố gây ra cho nhà trường và học sinh, chúng tôi đã liên lạc và đang tích cực đàm phán các giải pháp, đồng thời sẽ đền bù flycam cho nhà trường. Đồng thời chân thành cảm ơn đông đảo cư dân mạng đã theo dõi và quan tâm đến đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Chúng tôi sẽ coi đây là một lời cảnh báo, đoàn phim cũng sẽ cố gắng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trong tương lai".

Đoàn phim đã lên tiếng xin lỗi và phát nước miễn phí cho sinh viên - Ảnh: Internet Không những thế, đoàn phim còn phát nước miễn phí cho sinh viên tại trường để đền bù cho những rắc rối vừa qua và simh viên của trường cũng vui vẻ nhận. Nhiều netizen cho rằng đoàn phim có hàng trăm người nên việc xung đột giữa đoàn và đời sống hằng ngày của các sinh viên khó tránh khỏi. Hiện tại, trước hành động hối lỗi của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, nhà trường và dân tình đã nguôi được phần nào sự tức giận và xem như mọi chuyện tạm thời kết thúc ở đây.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam? Không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ biết cọ nhiệt mỹ nữ Tân Cương, còn chuyên đi xào couple với các sao nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba với Triệu Lộ Tư cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” trong việc ‘xào couple’.

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