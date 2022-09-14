Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ biết cọ nhiệt mỹ nữ Tân Cương, còn chuyên đi xào couple với các sao nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba với Triệu Lộ Tư cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” trong việc ‘xào couple’.

Từ sau lần hợp tác chung trong bộ phim Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thường xuyên bị đem ra so sánh. Không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ biết cọ nhiệt mỹ nữ Tân Cương, còn chuyên đi xào couple với các sao nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba với Triệu Lộ Tư cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” trong việc ‘xào couple’. Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư từng hợp tác trong Trường Ca Hành - Ảnh: Internet Cụ thể, Triệu Lộ Tư từng bị netizen chê trách, cho rằng đóng bộ phim nào cũng xào couple cháy chảo với bạn diễn nam. Thời điểm Thả Thí Thiên Hạ còn đang quay, mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh của cô thân thiết bên Dương Dương, còn có tin đồn hai người hẹn hò, thậm chí là đã ra mắt hai bên gia đình. Phim chiếu xong thì tin đồn này cũng bay biến.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Sự việc lại lặp lại khi Triệu Lộ Tư đóng chính trong Tinh Hán Xán Lạn. Khi bộ phim được công chúng đón nhận, chemistry của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư cũng được fan couple đẩy thuyền thì ‘thánh nữ xuyên không’ lại tiếp tục xào couple với nam chính Ngô Lỗi. Cả hai tình cảm từ trên phim ra tới đời thực, khiến couple này còn nổi hơn phim, thu về lượng fan lớn, kéo theo đó là rất nhiều thị phi. Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang dần gỡ couple với Ngô Lỗi và xoay qua Trần Triết Viễn khi tham gia vào bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Phim còn đang quay nhưng ảnh thân thiết của cô và nam chính trên phim trường đã leak ra rất nhiều. Từ đó fan lại bắt đầu đẩy thuyền, giúp couple của hai người chiếm đóng hạng cao trên bảng xếp hạng cặp đôi trên phim.

Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Trước màn xào couple nhiệt tình của Triệu Lộ Tư, fan Nhiệt Ba không ngừng mỉa mai ‘đối thủ’. Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng xào couple nhiệt tình không thua kém Triệu Lộ Tư. Mỹ nhân Tân Cương từng cố tình “rắc đường” khi đóng chung với Dương Dương ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh vào năm ngoái. Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi lên đùi Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị nhiều netizen mỉa mai chỉ vì khoảnh khắc ngồi lên đùi bạn diễn trong buổi tuyên truyền phim. Mặc dù sau đó, fan Địch Lệ Nhiệt Ba có giải thích Nhiệt Ba và Dương Dương chỉ đang diễn lại cảnh phim nhưng các netizen đã phản bác lại chính cả hai phải tình nguyện thì mới làm được.

Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop Việc các mỹ nhân Hoa Ngữ thường xuyên photoshop ảnh dễ khiến người hâm mộ thất vọng khi xem ảnh gốc do truyền thông chụp lại.

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