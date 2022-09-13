Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop

Để luôn hoàn hảo trong mắt công chúng, mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên dùng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh mỗi khi chụp quảng cáo hay ảnh studio. Điều này dễ khiến người hâm mộ thất vọng khi xem ảnh gốc do truyền thông chụp lại.

Dương Tử là một trong những mỹ nhân cbiz không những có khả năng diễn xuất với các dự án lớn và nhan sắc được đánh giá cao. Thế nhưng, nhan sắc Dương Tử trong hai bức ảnh này không có quá nhiều khác biệt, tuy nhiên có lẽ bức ảnh thứ hai được chụp khi cô nàng chưa sẵn sàng tạo dáng trước ống kính nên khuôn mặt hơi đơ và thiếu cảm xúc.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh luôn được khen là mỹ nhân có vẻ đẹp của nữ sinh, thế nhưng điều này chỉ đúng với ảnh đã qua chỉnh sửa. Trong các sự kiện, bà mẹ một con thường xuyên để lộ gương mặt phờ phạc, hai má tóp lại thiếu sức sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sở hữu sống mũi cao, đôi mắt to, ngũ quan sắc sảo tuy nhiên “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba trong bức ảnh này để lộ khuyết điểm làn da kém săɴ chắc, bóng dầu khiến cô trông hơi già dặn. Ngược lại trong ảnh đã qua chỉnh sửa, cô có làn da căng mịn không tì vết.

Dương Mịch

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong ảnh được studio đăng tải, khó lòng thấy được mí mắt của Dương Mịch đã có nếp gấp. Nhưng trong ảnh hậu trường, cô nàng đã lộ rõ vết hằn của thời gian.

Châu Tấn

Châu Tấn - Ảnh: Internet

Trong một bộ phim, Châu Tấn nhiều lần để lộ gương mặt hốc hác và có nhiều nếp nhăn như bao người phụ nữ trung niên khác. Tuy nhiên, nàng đại Hoa đán không còn quá ám ảnh về ngoại hình, cô dũng cảm đối mặt với thực trạng lão hóa không chỉ của mình mà bất cứ ai cũng gặp phải.