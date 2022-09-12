Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

Nền tảng chịu trách nhiệm phát hành phim đã đăng tải bài viết tổng hợp thành tích của Trầm Vụn Hương Phai cũng như dành nhiều lời khen ngợi cho dự án này sau khi được CCTV nhận xét là một bộ phim bạo khoản (ăn khách) của mùa hè 2022.

Mới đây, Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị diễn chính mới đây đã được CCTV nhận xét là một bộ phim bạo khoản (ăn khách) của mùa hè 2022. Ngay sau đó, Youku, nền tảng chịu trách nhiệm phát hành phim, cũng đã nhanh chóng đăng tải bài viết tổng hợp thành tích của Trầm Vụn Hương Phai cũng như dành nhiều lời khen ngợi cho dự án này. Nền tảng chịu trách nhiệm phát hành phim đăng tải bài viết tổng hợp thành tích của Trầm Vụn Hương Phai cũng như dành nhiều lời khen ngợi cho dự án này - Ảnh: Internet Theo đó, Youku nhắc tới Trầm Vụn Hương Phai như một bộ phim cấp hiện tượng, phá vỡ loạt kỷ lục phát sóng trên nền tảng. Bộ phim đã xếp No.1 ba bảng xếp hạng phim ảnh của nền tảng Youku: Bảng drama yêu thích của nữ giới, bảng drama nhiệt độ cao trên Youku, bảng drama cổ trang lãng mạn.

Ngoài ra, Trầm Vụn Hương Phai còn phá 10.000 nhiệt độ trên Youku sau 49 giờ, tổng số lần phá là 49 lần. Trở thành phim phá mức nhiệt này nhanh nhất và có số lần phá nhiều nhất trên Youku ở hiện tại. Thu về hơn 210 quảng cáo từ hơn 52 thương hiệu. Trong đó số quảng cáo đã đặt trước khi chiếu là hơn 90 quảng cáo. Và còn nhiều thành tích khủng ở các hạng mục khác. Youku nhắc tới Trầm Vụn Hương Phai như một bộ phim cấp hiện tượng, phá vỡ loạt kỷ lục phát sóng trên nền tảng - Ảnh: Internet Ngay khi bảng thành tích trên được tung ra đã nhận nhiều ý kiến trái chiều vì loạt drama từ khi bộ phim lên sóng đến nay. Không những vậy phim bị chê nội dung cũ, chất lượng kĩ xảo kém và diễn xuất một màu của Dương Tử. Nhiều netizen cho rằng phim không đáng đạt được thành tích trên mà đoàn phim chỉ giỏi tâng bốc cho phim.

Tuy nhiên, trên thực tế không thể phủ nhận Trầm Vụn Hương Phai chính là một trong những bộ phim thành công và đáng mong đợi nhất năm 2022. Được biết, Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Tô Mịch. Bộ phim là một câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa Nhan Đàm (Dương Tử) và Dư Mặc (Thành Nghị). Nhan Đàm là một đóa sen tu luyện thành tinh từ thời thượng cổ, toàn thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có thể làm nguyên liệu quý giá nhất. Trầm Vụn Hương Phai là một câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa Nhan Đàm (Dương Tử) và Dư Mặc (Thành Nghị) - Ảnh: Internet Trong buổi thịnh yến của Vương Mẫu Nương Nương, Nhan Đàm và tỷ muội song sinh của mình Chỉ Tích vì hóa được thành người trước thời hạn nên cô bất hạnh phải đối mặt với tình kiếp đến sớm. Nhan Đàm lấy một nửa trái tim mình để đổi lấy một tấm chân tình từ phía Ứng Uyên. Đáng tiếc, người ấy lại quên mất Nhan Đàm rồi. Mang theo nỗi đau tột cùng, cô gieo mình xuống dưới hạ giới. Dư Mặc là một ngư tinh nơi đầm sen của Nam Cực Tiên Ông, ngày ngày nghe Nhan Đàm nói chuyện mà đem lòng thương nàng. Vì muốn tìm Nhan Đàm, Dư Mặc không ngại khó khăn, cởi bỏ tiên cách hóa yêu, rời khỏi tiên giới. Nhan Đàm với Dư Mặc nương tựa vào nhau mà sống, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai.

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