Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Cả Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi đều có chung một thần tượng, đó là nam diễn viên Hồ Ca. Sau khi biết đến Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết tâm tiến bước vào showbiz Hoa ngữ chỉ vì muốn được gần với thần tượng hơn một chút. Nào ngờ, fangirl này của Hồ Ca lại có thể vươn lên thành ngôi sao đình đám bậc nhất Cbiz không thua kém gì thần tượng cả. Không chỉ có một sự nghiệp thành công mà Triệu Lệ Dĩnh còn gặp được idol, thậm chí còn cùng anh vướng phải tin đồn hẹn hò.

Còn La Vân Hi cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, quyết định trở thành người của công chúng sau khi xem bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 1 của Hồ Ca. Để theo đuổi được thần tượng, La Vân Hi đã thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải, chỉ đáng tiếc năm anh vào trường cũng là năm mà Hồ Ca tốt nghiệp. La Vân Hi không may mắn như Triệu Lệ Dĩnh khi gặp được thần tượng, fan hâm mộ cũng mong nam diễn viên Hương mật tựa khói sương sẽ sớm đạt thành ước nguyện.

Dương Tử thần tượng Triệu Vy và Bành Vu Yến - Ảnh: Internet

Hai thần tượng lớn nhất của Dương Tử chính là Triệu Vy và Bành Vu Yến, chính họ cũng là nguyên nhân khiến cô muốn bước chân vào showbiz.

Hành trình theo đuổi thần tượng của Dương Tử cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải mất đến gần 20 năm thì cô mới có cơ hội gặp gỡ Triệu Vy cùng Bành Vu Yến. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Dương Tử cũng đã là một trong những fangirl thành công nhất showbiz Hoa ngữ.

Ngu Thư Hân thần tượng Lisa (BLACKPINK)

Ngu Thư Hân thần tượng Lisa (Blackpink) - Ảnh: Internet

Ngu Thư Hân lại rất hâm mộ Lisa (Blackpink) và cô luôn cố gắng có mặt trong concert của thần tượng. Về sau, Ngu Thư Hân không chỉ đơn giản là muốn xem concert nữa, thay vào đó cô bước chân vào showbiz với hy vọng sẽ được làm việc chung với Lisa.

Năm ngoái, Lisa trở thành cố vấn trong show Thanh xuân có bạn 2 còn Ngu Thư Hân xuất hiện với vai trò thực tập sinh, cuối cùng nữ diễn viên Trạm kế tiếp là hạnh phúc cũng đã đạt thành tâm nguyện theo đuổi thần tượng.