Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Còn La Vân Hi cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, quyết định trở thành người của công chúng sau khi xem bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 1 của Hồ Ca. Để theo đuổi được thần tượng, La Vân Hi đã thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải, chỉ đáng tiếc năm anh vào trường cũng là năm mà Hồ Ca tốt nghiệp. La Vân Hi không may mắn như Triệu Lệ Dĩnh khi gặp được thần tượng, fan hâm mộ cũng mong nam diễn viên Hương mật tựa khói sương sẽ sớm đạt thành ước nguyện.

Dương Tử thần tượng Triệu Vy và Bành Vu Yến