Nữ thần Kim Ưng 2022: Dương Tử có nguy cơ bị 'đá bay' khỏi danh ứng cử viên nặng ký bởi một mỹ nhân 10x tài năng và sống sạch?

Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử hiện không còn phù hợp với vai trò Nữ thần Kim Ưng và nên chọn những ngôi sao khác. Có một mỹ nhân 10x được nhiều blogger nhắc đến gần đây và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

Thời gian qua làng giải trí xứ Trung đang tất bật chuẩn bị cho Lễ trao giải Kim Ưng 2022. Đặc biệt, vị trí người múa mở màn (Nữ thần Kim Ưng) cũng được nhiều mỹ nhân quan tâm. Năm nay, tin đồn liên quan đến người được chọn đảm nhận vị trí này liên tục xuất hiện khiến công chúng hoang mang. Trong đó, Dương Tử được coi là ứng cử viên nặng ký khi có phim hot trình chiếu, danh tiếng cao và nhiều lần trượt giải ở Kim Ưng gây tiếc nuối. Dương Tử được coi là ứng cử viên nặng ký cho giải Nữ thần Kim Ưng 2022 khi có phim hot trình chiếu, danh tiếng cao và nhiều lần trượt giải ở Kim Ưng gây tiếc nuối - Ảnh: Internet Tuy nhiên, gần đây Dương Tử liên tiếp nhận những điều tiếng không hay khi Trầm Vụn Hương Phai không đạt thành tích như kỳ vọng, phim bị chê dài lê thê, nội dung nhàm chán còn diễn xuất của cô cũng "một màu", không có sự đột phá. Nhan sắc của ngôi sao họ Dương cũng gây thất vọng khi cứng đờ, lộ dấu vết tuổi tác.

Gần đây Dương Tử liên tiếp nhận những điều tiếng không hay khi phim mới nhất bị chê và lùm xùm chuyện đời tư - Ảnh: Internet Tin đồn tình cảm giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa cũng khiến danh tiếng giảm sút. Nữ diễn viên bị tố nói dối, nghi ngờ là người thứ 3 xen vào chuyện tình yêu của Lư Học Nghĩa - Trương Dư Hi. Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử hiện không còn phù hợp với vai trò Nữ thần Kim Ưng và nên chọn những ngôi sao khác. Triệu Kim Mạch là cái tên được nhiều blogger nhắc đến gần đây và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

Triệu Kim Mạch là cái tên được nhiều blogger nhắc đến gần đây và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ cho giải Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Triệu Kim Mạch sinh năm 2002, là mỹ nhân thế hệ mới đang rất được yêu thích tại Cbiz. Cô nàng diễn xuất từ khi còn nhỏ nhưng danh tiếng chưa thực sự nổi bật. Đến năm 2019, Triệu Kim Mạch nổi tiếng khi tham gia bom tấn điện ảnh Lưu Lạc Địa Cầu bên cạnh đàn anh Ngô Kinh. Triệu Kim Mạch nổi tiếng khi tham gia bom tấn điện ảnh Lưu Lạc Địa Cầu bên cạnh đàn anh Ngô Kinh - Ảnh: Internet Triệu Kim Mạch là Thủ khoa toàn quốc của ngành Biểu diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương, một trong những ngôi trường đào tạo diễn viên lớn và uy tín nhất tại Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 2002 càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu đôi mắt to tròn, khí chất dịu dàng, thuần khiết đậm chất thanh xuân. Triệu Kim Mạch được các đạo diễn lớn yêu thích vì chăm chỉ, học tập tốt và luôn nghiêm túc trong diễn xuất. Năm 2022, Triệu Kim Mạch và Bạch Kính Đình gây sốt với dự án phim Khởi Đầu. Bộ phim nhận được điểm chất lượng 8,2/10 trên trang đánh giá Douban với 61.000 lượt nhận xét. Ngoài ra, Triệu Kim Mạch còn đảm nhận vai chính trong bộ phim lấy đề tài gia đình Thiếu Niên Phái phần 2, phát sóng trên giờ vàng của đài Hồ Nam. Triệu Kim Mạch và Bạch Kính Đình gây sốt với dự án phim Khởi Đầu vào năm nay - Ảnh: Internet Cư dân mạng nhận xét Triệu Kim Mạch là cái tên mới mẻ và phù hợp cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Cô nàng có nền tảng vũ đạo, gương mặt và vóc dáng xinh đẹp và danh tiếng tốt, chưa từng vướng scandal ồn ào. Ngoài Triệu Kim Mạch, những cái tên như Tống Tổ Nhi, Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc cũng được đồn đoán sẽ đảm nhận vai trò Nữ thần Kim Ưng 2022.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn Youku đã chiều lòng người xem khi cho ra mắt phiên ngoại truyện siêu hot để bù đắp lại những đau thương của phần chính. Được biết, phần ngoại truyện có độ dài 15 phút, trong đó tất cả các nhân vật đều có được cuộc sống hạnh phúc trong tam giới thái bình.

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