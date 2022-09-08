Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn

Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử - Thành nghị đóng chính đã kết thúc sau hơn 1 tháng lên sóng. Cái kết đau lòng của phim khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi chính. Nhiều người không khỏi bất bình trước cái kết có phần “lãng xẹt” của cặp đôi Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị). Bởi họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau.

Cái kết đau lòng của phim Trầm Vụn Hương Phai khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Youku đã chiều lòng người xem khi cho ra mắt phiên ngoại truyện siêu hot để bù đắp lại những đau thương của phần chính. Được biết, phần ngoại truyện có độ dài 15 phút, trong đó tất cả các nhân vật đều có được cuộc sống hạnh phúc trong tam giới thái bình.

Theo đó, Ứng Uyên (Thành Nghị) nhờ vào trầm hương tái sinh ở Địa Nhai chờ Nhan Đàm (Dương Tử) trở lại. Không lâu sau, từ hoa sen, Nhan Đàm lần nữa hóa thành người. Cả hai gặp nhau trong sự mừng rỡ hạnh phúc. Tuy nhiên, những tình tiết đó vẫn chưa thấm thía gì so với phiên ngoại lần 2 khi những mong ước của người xem đều được hiện thực hóa. Chính kịch còn thiếu người xem 1 cái đám cưới, đến phiên ngoại liền bù cho một cái đám cưới.