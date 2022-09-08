Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn

Sao quốc tế 08/09/2022 19:17

Youku đã chiều lòng người xem khi cho ra mắt phiên ngoại truyện siêu hot để bù đắp lại những đau thương của phần chính. Được biết, phần ngoại truyện có độ dài 15 phút, trong đó tất cả các nhân vật đều có được cuộc sống hạnh phúc trong tam giới thái bình.

Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử - Thành nghị đóng chính đã kết thúc sau hơn 1 tháng lên sóng. Cái kết đau lòng của phim khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi chính. Nhiều người không khỏi bất bình trước cái kết có phần “lãng xẹt” của cặp đôi Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị). Bởi họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Cái kết đau lòng của phim Trầm Vụn Hương Phai khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Youku đã chiều lòng người xem khi cho ra mắt phiên ngoại truyện siêu hot để bù đắp lại những đau thương của phần chính. Được biết, phần ngoại truyện có độ dài 15 phút, trong đó tất cả các nhân vật đều có được cuộc sống hạnh phúc trong tam giới thái bình.

Theo đó, Ứng Uyên (Thành Nghị) nhờ vào trầm hương tái sinh ở Địa Nhai chờ Nhan Đàm (Dương Tử) trở lại. Không lâu sau, từ hoa sen, Nhan Đàm lần nữa hóa thành người. Cả hai gặp nhau trong sự mừng rỡ hạnh phúc. Tuy nhiên, những tình tiết đó vẫn chưa thấm thía gì so với phiên ngoại lần 2 khi những mong ước của người xem đều được hiện thực hóa. Chính kịch còn thiếu người xem 1 cái đám cưới, đến phiên ngoại liền bù cho một cái đám cưới.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3 
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4

Ứng Uyên và Nhan Đàm gặp nhau trong sự mừng rỡ hạnh phúc - Ảnh: Internet

Thậm chí, cả hai cũng đã có với nhau một cậu con trai. Cậu bé là sự tập hợp dòng máu “cộm cán” của tam giới: Tu La, Thượng Thần, Đạm Đàm Tứ Liên Hoa, Cẩu Đản còn được mọi người gọi với nickname siêu khiêm tốn là “hỗn thế ma vương”. Đặc biệt, cậu bé di truyền toàn gen trội của phụ huynh, rất yêu thích lật rùa và tìm chỗ dựa.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung phiên bản ngoại truyện để thỏa lòng fan, gia đình 3 người hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6

Gia đình ba người của Ứng Uyên - Nhan Đàm - Ảnh: Internet 

Trong phiên ngoại còn có cảnh 1 nhà 3 người cùng quay quần ăn sinh thần của Nhan Đàm. Không khí năm ấy chỉ thấy trong giấc mơ nay cũng được hiện thực hóa. Không còn gì mong đợi cho một phiên ngoại của bộ phim ngược tâm. Không uổng công các mọt phim khóc ròng rã mấy ngày nay.

-"Kiểu coi ròng rã toàn cảnh máu me nước mắt nước mũi cái coi cảnh hạnh phúc tự dưng bật cười"

-"Vợ hiền con ngoan đúng như giấc mơ của tôi rồi nha"

-"Địa nhai có âm khí á nên toàn cho ra những nụ hôn chất lượng thôi"

 Hiện tại, nhiều khán giả khá hài lòng cho kết cục này và để dành nước mắt để tiếp tục chờ đón Trầm Vụn Hương Phai chuẩn bị lên sóng.

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