Hết Dương Tử, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc được gọi tên trong danh sách ứng cử viên sáng giá của Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Trên mạng lan truyền tin tức, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư là hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu này. Hai diễn viên trẻ sẽ cùng Đàm Tùng Vận tranh vị trí Nữ thần Kim Ưng 2022.
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Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng là 1 trong 3 lễ trao giải lớn nhất, uy tín và danh giá nhất Trung Quốc bên cạnh giải Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan. Và trong giải thưởng Kim Ưng sẽ có một nhân vật được bình chọn và trao giải “Nữ thần Kim Ưng”.
Từ năm 2016, nữ thần Kim Ưng sẽ được đánh giá và lựa chọn bởi một ban giám khảo chuyên nghiệp. Nữ diễn viên được chọn là nữ thần Kim Ưng sẽ được mặc trang phục thiết kế riêng cực kỳ lộng lẫy và biểu diễn mở màn tại Liên hoan nghệ thuật truyền hình Kim Ưng.
Khi danh sách đầu tiên của Nữ thần Kim Ưng năm 2022 được công bố, Cổ Lực Na Trát và Đàm Tùng Vận thu về rất nhiều sự chú ý. Sau đó, trên mạng tiếp tục lan truyền tin Lý Thấm và Dương Tử có thể trở thành Nữ thần. Thậm chí, một nguồn tin còn mạnh miệng tiết lộ Dương Tử sẽ dành được danh hiệu này. Ngay khi thông tin trên xuất hiện, cư dân mạng đã bàn tán rất nhiều. Tuy nhiên, đa số mọi người cảm thấy vóc dáng của Dương Tử hơi thô trong khi trang phục nữ thần lại không dễ mặc. Vì vậy, không có mấy ai ủng hộ người đẹp họ Dương.
Gần đây, trên mạng tiếp tục lan truyền tin tức, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư là hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu này. Hai diễn viên trẻ sẽ cùng Đàm Tùng Vận tranh vị trí Nữ thần Kim Ưng 2022.
Điều kiện để được chọn làm Nữ thần không quá khắt khe. Chủ yếu, người được chọn phải có bộ phim ăn khách được chiếu trên đài Hồ Nam (đơn vị tổ chức Kim Ưng). Sau đó, ban tổ chức sẽ dựa trên một số tiêu chí khác để xem xét và lựa chọn.
Trong 3 diễn viên nói trên, Đàm Tùng Vận đã tạo được ấn tượng với Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Trong khi Bạch Lộc cũng thu về một lượng fan không nhỏ với Châu Sinh Như Cố.
Thời gian qua, Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư cũng gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, bộ phim không phát sóng trên Hồ Nam và người đẹp họ Triệu cũng chưa có tác phẩm chiếu ở đài này.
Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc không nằm trong danh sách đề cử chính thức được ban tổ chức đưa ra. Vì vậy, cư dân mạng đều cho rằng xác suất hai nữ diễn viên được chọn làm nữ thần là quá nhỏ.