Vừa lộ diện, 'mẹ' của Triệu Lộ Tư khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc ăn đứt cả Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 03/09/2022 19:33

'Mẹ' của Triệu Lộ Tư vừa lộ diện đã khiến dân tình 'tròn mắt dẹt' vì có vẻ đẹp ăn đứt cả Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã chính thức tung ra loạt poster đầu tiên của dàn diễn viên trong phim. Tạo hình đẹp, chỉnh chu của dàn nhân vật nhận được vô số lời khen ngợi của dân mạng. Trong đó, nữ diễn viên Tăng Lê vào vai Linh Quân Thẩm Mộng Nguyệt khiến dân tình cực kỳ u mê.

Vừa lộ diện, 'mẹ' của Triệu Lộ Tư khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc ăn đứt cả Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Tăng Lê vào vai Linh Quân Thẩm Mộng Nguyệt khiến dân tình cực kỳ u mê - Ảnh: Internet

Ở tuổi 45, Tăng Lê vẫn sở hữu một nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung. Đặc biệt, khí chất cuốn hút của nữ diễn viên chính là điểm thu hút khán giả lớn nhất. Nhiều dân mạng cho rằng, với ngoại hình và khả năng diễn xuất tốt của mình Tăng Lê sẽ dễ dàng nổi bật nhất dàn nhân vật phụ thậm chí vượt mặt cả 2 ngôi sao được đánh giá cao về khoản ngoại hình là Triệu Lệ Dĩnh và Tuyên Lộ (vai Lưu Vũ).

Cách đây không lâu, Tăng Lê gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn mẹ của Trình thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) trong Tinh Hán Xán Lạn. Ngoại hình có cương, có nhu, diễn xuất tốt giúp cô chinh phục khán giả trong mọi cảnh quay. Những màn phối hợp diễn xuất của Tăng Lê và Triệu Lộ Tư trong phim nhiều lần khiến khán giả cười vui vẻ nhưng cũng có lúc lại lấy đi nước mắt người xem.

Vừa lộ diện, 'mẹ' của Triệu Lộ Tư khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc ăn đứt cả Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
 Tăng Lê từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn mẹ của Trình thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Tham gia Dữ Phượng Hành lần này, Tăng Lê sẽ đảm nhận vai Linh Quân Thẩm Mộng Nguyệt là cũng là mẹ nuôi của Bích Thương Vương Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Trong khi đó, Tuyên Lộ sẽ nhận vai Lưu Vũ – mẹ ruột của nữ chính Thẩm Ly. Khán giả đang vô cùng mong đợi màn hợp tác diễn xuất của bộ 3 mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh, Tăng Lê và Tuyên Lộ trong Dữ Phượng Hành.

Vừa lộ diện, 'mẹ' của Triệu Lộ Tư khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc ăn đứt cả Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Tăng Lê sẽ đảm nhận vai Linh Quân Thẩm Mộng Nguyệt là cũng là mẹ nuôi của Bích Thương Vương Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Tăng Lê sao hoa ngữ cbiz

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