Vừa lộ diện, 'mẹ' của Triệu Lộ Tư khiến netizen xuýt xoa vì nhan sắc ăn đứt cả Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã chính thức tung ra loạt poster đầu tiên của dàn diễn viên trong phim. Tạo hình đẹp, chỉnh chu của dàn nhân vật nhận được vô số lời khen ngợi của dân mạng. Trong đó, nữ diễn viên Tăng Lê vào vai Linh Quân Thẩm Mộng Nguyệt khiến dân tình cực kỳ u mê.

Nữ diễn viên Tăng Lê vào vai Linh Quân Thẩm Mộng Nguyệt khiến dân tình cực kỳ u mê - Ảnh: Internet

Ở tuổi 45, Tăng Lê vẫn sở hữu một nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung. Đặc biệt, khí chất cuốn hút của nữ diễn viên chính là điểm thu hút khán giả lớn nhất. Nhiều dân mạng cho rằng, với ngoại hình và khả năng diễn xuất tốt của mình Tăng Lê sẽ dễ dàng nổi bật nhất dàn nhân vật phụ thậm chí vượt mặt cả 2 ngôi sao được đánh giá cao về khoản ngoại hình là Triệu Lệ Dĩnh và Tuyên Lộ (vai Lưu Vũ).