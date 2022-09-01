Dàn phú bà cbiz tự bỏ tiền làm phim kiêm luôn nữ chính: Triệu Lệ Dĩnh là bà phú ngầm của làng giải trí, Dương Mịch đóng nữ chính muốn ‘lăng xê’ cho gà cưng

Sao quốc tế 01/09/2022 19:34

Trong làng giải trí Hoa Ngữ có không ít phú bà vừa làm nhà sản xuất phim vừa kiêm luôn nữ chính, có người nhan sắc tuyệt mỹ, có người khiến netizen không khỏi giật mình.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn phú bà cbiz tự bỏ tiền làm phim kiêm luôn nữ chính: Triệu Lệ Dĩnh là bà phú ngầm của làng giải trí, Dương Mịch đóng nữ chính muốn ‘lăng xê’ cho gà cưng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh có mặt trong đội ngũ sản xuất Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

 

Sau nhiều năm chăm chỉ đóng phim, đầu tư và kinh doanh, Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành phú bà ngầm của làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây, nhiều fan của Triệu Lệ Dĩnh từng phản đối thần tượng của mình góp mặt trong bộ phim Dữ Phượng Hành. Lý do họ đưa ra là Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hướng sang làm diễn viên thực lực, tham gia Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng đều là dự án chính kịch, thế nhưng không hiểu vì sao nữ diễn viên lại quay lại với thể loại cổ trang thần tượng.

Đến khi danh sách đoàn đội Dữ Phượng Hành được hé lộ thì mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là nữ chính Trầm Ly mà còn kiêm luôn vai trò nhà sản xuất phim.

Chính vì thế, thay vì phản đối Triệu Lệ Dĩnh tham gia Dữ Phượng Hành, người hâm mộ chuyển sang ủng hộ cô. Hiện tại, fan Triệu Lệ Dĩnh đang rất mong đợi thần tượng chứng minh bản thân với vai trò mới là nhà sản xuất và có thể an tâm vì nữ diễn viên không còn phải chịu cảnh tư bản giành đất diễn.

Dương Mịch

Dàn phú bà cbiz tự bỏ tiền làm phim kiêm luôn nữ chính: Triệu Lệ Dĩnh là bà phú ngầm của làng giải trí, Dương Mịch đóng nữ chính muốn ‘lăng xê’ cho gà cưng - Ảnh 2
Dương Mịch và dàn gà cưng - Ảnh: Internet

 

So với nữ đồng nghiệp họ Triệu, Dương Mịch thử sức với vai trò nhà sản xuất sớm hơn nhiều. Ví dụ như bộ phim Vi Thời Đại ra mắt năm 2014, Dương Mịch đã đảm nhận luôn 2 nhiệm vụ là nhà sản xuất kiêm nữ chính Lạc Y của phim.

Thật ra, Vi Thời Đại là tác phẩm mà Dương Mịch sản xuất để lăng-xê cho dàn "gà cưng" trong Gia Hành như Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Khê Nhuế, Trương Bân Bân, Trương Vân Long... Thế nên vai trò của Dương Mịch trong phim giống bệ đỡ để nâng đàn em và kiếm fame hơn là nữ chính.

Dù là phim được Dương Mịch làm để lăng-xê cho dàn diễn viên trẻ dưới trướng mình, nhưng chất lượng của Vi Thời Đại chẳng hề kém. Bởi điểm Douban của phim có con số rất khả quan lên đến 6.7 điểm. Và tác phẩm này cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ là giúp Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân và Trương Vân Long... quen mặt với khán giả hơn.

Dương Quân Quân

Dàn phú bà cbiz tự bỏ tiền làm phim kiêm luôn nữ chính: Triệu Lệ Dĩnh là bà phú ngầm của làng giải trí, Dương Mịch đóng nữ chính muốn ‘lăng xê’ cho gà cưng - Ảnh 3
'Nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh: Internet

 

Vài năm gần đây, khi những hình ảnh của bà trong bộ phim Hoa Đào Truyền Kỳ: Tây Môn Vô Hận được hé lộ, cộng đồng mạng Hoa ngữ đã sục sôi vì sự chênh lệch về tuổi tác lẫn ngoại hình của nữ chính Dương Quân Quân với 2 soái ca Lưu Đức Khải và Tiêu Ân Tuấn.

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra, thân phận thật của của người thủ vai Tây Môn Vô Hận vốn chẳng hề tầm thường một chút nào. Bởi ngoài vai trò nữ chính, Dương Quân Quân còn đảm nhận luôn công việc nhà sản xuất, tự bỏ tiền túi để làm phim và casting, tìm kiếm dàn nam chính.

Sau này, Dương Quân Quân từng hé lộ lý do mình sản xuất Tây Môn Vô Hận. Bà khẳng định đây là tác phẩm mà Cổ Long lấy cảm hứng từ mình để xây dựng hình tượng nữ chính. Bởi thế mà dù tuổi tác không tương xứng, Dương Quân Quân vẫn đảm nhận luôn vai nữ chính, bỏ ngoài tai mọi điều tiếng của thiên hạ.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Dương Quân Quân sao hoa ngữ cbiz

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