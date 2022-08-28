Trong Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh thường xuất hiện với màu tóc vàng xơ xác. Người không biết thì chê cô không kính nghiệp, còn người theo dõi kỹ nội dung phim thì sẽ dễ dàng nhận ra Triệu Lệ Dĩnh làm vậy là có mục đích. Bởi Sở Kiều của chúng ta ở đầu phim là nô lệ, không được ăn no lại phải chịu đủ khổ cực, dĩ nhiên tóc của nhân vật không thể suôn mượt như tiểu thư rồi.

Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Năm xưa, khi hóa thành nàng Thiết Tâm Lan của Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết, Phạm Băng Băng từng khiến hội "mọt phim" phải xuýt xoa liên tục vì khoe được nhan sắc hoàn mỹ trong những tạo hình kén mặt. Ngay cả lúc nhuộm tóc thành 7 sắc cầu vồng thì nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ kiều mỵ, cổ điển rất đặc biệt.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Lưu Thi Thi đảm nhận vai diễn Long Quỳ với 2 tính cách trái ngược. Màu xanh là đại diện cho sự hiền lành, nhu mì, còn sắc đỏ đại diện cho sự nóng nảy, dữ dằn. Và để tạo điểm nhấn cho nhân vật có cá tính mạnh mẽ này, stylist đã để Lưu Thi Thi dùng mái tóc nhuộm đỏ. Mình rất thích tạo hình này của nữ diễn viên nhé!

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Ô Long Sấm Tình Quan, Lâm Tâm Như đảm nhận vai khách mời Vương Ông Tu. Chẳng lẽ vì đất diễn của nhân vật này khá ít nên nữ diễn viên mới quyết định xuất hiện trên màn ảnh với mái tóc nhuộm nâu lại còn móc lai khiến nhiều netizen khá thất vọng vì tạo hình của mỹ nhân.