Dàn mỹ nhân cổ trang đọ sắc với hoa: Triệu Lệ Dĩnh khiến fan mãn nhãn, Lưu Diệc Phi được khen người đẹp hơn hoa

Trong Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh có không ít màn đọ sắc bên hoa, khiến fan được phen mãn nhãn với vẻ đẹp trong trẻo.

Nhờ có vai diễn trong bộ phim Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh chính thức “bạo hồng”, bước chân vào hàng ngũ lưu lượng của showbiz Hoa ngữ. Đây là tác phẩm thành công nhất của người đẹp họ Triệu tính tới thời điểm hiện tại.

Ở các vũ trụ khác như Minh Lan Truyện, Thanh Vân Chí... Triệu Lệ Dĩnh cũng nhiều lần “đu trend” và luôn nhận được sự khen ngợi của đông đảo cư dân mạng.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, khí chất hơn người, Lưu Diệc Phi luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Có lẽ nhờ vậy nên khi cùng chung khung hình với những đóa hoa tươi thắm, “thần tiên tỷ tỷ” cũng chẳng bao giờ bị tuột sắc mà ngược lại càng thêm phần duyên dáng, yêu kiều, khiến khán giả chẳng thể rời mắt được.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong số những vai diễn cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba thì mình thấy nàng Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là “đỉnh chóp” nhất. Trong phim, có phân cảnh nàng “Thanh Khâu đế cơ” khẽ vịn vào cành đào và nở nụ cười làm sáng bừng cả khung hình.

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Chân Hoàn Truyện, Đàm Tùng Vận hóa thân vào nhân vật Thuần quý nhân. Với vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng và nụ cười tươi tắn, nữ diễn viên khiến bao trái tim phải lỡ nhịp. Đặc biệt, những cành đào với gam màu tươi sáng trên tay đã khiến cho Đàm Tùng Vận càng thêm phần cuốn hút, yêu kiều.