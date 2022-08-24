Triệu Lệ Dĩnh và 'người tình màn ảnh' của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen một phen 'rụng tim' với bộ ảnh kết hợp cho tạp chí nổi tiếng

Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh đều thể hiện ánh mắt vô cùng cuốn hút ở từng góc chụp - Ảnh: Internet

Mới đây, một tạp chí nổi tiếng đã tung ra bộ ảnh mới kếp hợp cùng Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh cho số Xuân Hè. Được biết, bộ ảnh lần này đã được chụp bởi nhiếp ảnh gia Từ Hiểu Vĩ. Cả Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh đều thể hiện ánh mắt vô cùng cuốn hút ở từng góc chụp. Bên cạnh đó, phong cách concept cũng rất mới lạ và độc đáo.

Song song với bộ ảnh chụp cùng nhau thì sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn sẽ có dịp hợp tác với nhau trong bộ phim ngắn do Vouge Film sản xuất có tựa đề ‘Chào Bạn , Chào Bạn’.

Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn sẽ có dịp hợp tác với nhau trong bộ phim ngắn do Vouge Film sản xuất có tựa đề ‘Chào Bạn, Chào Bạn’ - Ảnh: Internet

Được biết, nội dung phim được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Al và con người, có kịch bản được cầm trịch bởi đạo diễn Mai Lệ Oánh. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ chính Lâm Âm là con người trong đời thực, trong khi Cung Tuấn đóng vai trí tuệ nhân tạo Al. Trong khoảng trống đối lập giữa thực tế với nhiệt độ ảo, cặp đôi sẽ hoàn thành quá trình thay thế từ con người thành AI.

Phim được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Al và con người - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn có cơ hội hợp tác cùng nhau. Cả hai khi sánh đôi cạnh nhau trong chung khung hình rất xứng đôi, Triệu Lệ Dĩnh trẻ trung cá tính với tạo hình lạ mắt, trong khi Cung Tuấn cũng rất nam tính lịch lãm .