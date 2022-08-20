Dự án kết hợp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hé lộ poster cực mới lạ

Một tạp chí đình đám bất ngờ nhá hàng hình ảnh poster cho phim ngắn mới với sự kết hợp của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, phim ngắn có tựa đề ‘Chào Bạn, Chào Bạn’. Theo đó, nội dung phim được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Al và con người.

Mới đây, một tạp chí đình đám bất ngờ nhá hàng hình ảnh poster cho phim ngắn mới với sự kết hợp của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, phim ngắn có tựa đề ‘Chào Bạn, Chào Bạn’. Theo đó, nội dung phim được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Al và con người. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ chính Lâm Âm "lập trình hóa", trong khi Cung Tuấn đóng vai trí tuệ nhân tạo Al. Trong khoảng trống đối lập giữa thực tế với nhiệt độ ảo, cặp đôi sẽ hoàn thành quá trình thay thế từ con người thành Al.

Một tạp chí đình đám bất ngờ nhá hàng hình ảnh poster cho phim ngắn mới với sự kết hợp của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết đây cũng là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn có cơ hội hợp tác cùng nhau. Trong khi đó, dự án phim ngắn ‘Chào Bạn, Chào Bạn’ ngay từ hình ảnh poster đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhờ phong cách mới lạ và độc đáo. Trong đó cả Cung Tuấn lẫn Triệu Lệ Dĩnh đều khắc họa nhân vật mình sắp thể hiện bằng ánh mắt vô cùng cuốn hút. Mặt khác , phim ngắn lần này được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm từng đối thoại cùng AI của đạo diễn phim.

Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn có cơ hội hợp tác cùng nhau - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh là mỹ nhân hàng đầu của Hoa Ngữ với nhiều dự án để lại tiếng vang lớn. Hiện tại, mỹ nhân đang có một bộ phim đang khởi quay là Dữ Phượng Hành tái hợp trở lại cùng Lâm Canh Tân. Còn Cung Tuấn là diễn viên đang lên và có nhiều dự án thành công. Sự kết hợp lần đầu của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hứa hẹn sẽ mang đến sự đột phá mới lạ, hấp dẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-an-ket-hop-dau-tien-cua-trieu-le-dinh-va-cung-tuan-he-lo-poster-cuc-moi-la-493786.html