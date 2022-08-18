Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ sở hữu bộ phận cơ thể đẹp khiến bao người ao ước: Triệu Lệ Dĩnh có vòng eo con kiến 52cm, Nhiệt Ba có phần hông ‘cực phẩm’

Sao quốc tế 18/08/2022 22:37

Netizen đánh giá rằng các mỹ nhân Hoa ngữ đình đám này có bộ phận trên cơ thể thuộc hàng “cực phẩm” khiến vạn người u mê.

Triệu Lệ Dĩnh - Chiếc eo thon đáng ngưỡng mộ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ sở hữu bộ phận cơ thể đẹp khiến bao người ao ước: Triệu Lệ Dĩnh có vòng eo con kiến 52cm, Nhiệt Ba có phần hông ‘cực phẩm’ - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Dù đã là mẹ một con nhưng “nữ hoàng rating” Cbiz Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được vóc dáng cực nuột nà và đặc biệt, chiếc eo của cô nàng “mlem” miễn bàn luôn. Theo thông tin mình hóng được thì số đo của nữ diễn viên Minh Lan Truyện chỉ vỏn vẹn 52cm.

Mỗi khi khoe chiếc eo “đáng đồng tiền bát gạo”, Triệu Lệ Dĩnh đều khiến dân tình phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Phần hông “cực phẩm”

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ sở hữu bộ phận cơ thể đẹp khiến bao người ao ước: Triệu Lệ Dĩnh có vòng eo con kiến 52cm, Nhiệt Ba có phần hông ‘cực phẩm’ - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba từng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với khoảnh khắc khoe phần hông quyến rũ trong loạt ảnh chụp lén. Phải nói rằng, bộ phận này của nàng “mỹ nữ Tân Cương" quá đỗi hoàn hảo, khiến con gái như mình còn phải mê chứ đừng nói gì tới các đấng mày râu.

Chắc hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận thức được thế mạnh của bản thân nên khá chăm diện trang phục tôn dáng và lần nào cũng tỏa sáng rực rỡ, khiến khán giả chẳng thể rời mắt được.

Nghê Ni - Tấm lưng ngọc

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ sở hữu bộ phận cơ thể đẹp khiến bao người ao ước: Triệu Lệ Dĩnh có vòng eo con kiến 52cm, Nhiệt Ba có phần hông ‘cực phẩm’ - Ảnh 3
Nghê Ni - Ảnh: Internet

 

Là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị “nữ hoàng thảm đỏ” Cbiz, Nghê Ni bao lần khiến netizen phải mắt tròn mắt dẹt với gu thời trang cực đỉnh và khí chất “chanh sả” ngút ngàn. Trong đó, mình để ý là nàng “Mưu nữ lang” khá chuộng kiểu trang phục khoe lưng quyến rũ.

Chính vì thế giới truyền thông lại xuýt xoa khen ngợi và tung hô rằng nữ diễn viên Kim Lăng Thập Tam Thoa có “tấm lưng tiên nữ”.

Lưu Thi Thi - Cổ thiên nga

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ sở hữu bộ phận cơ thể đẹp khiến bao người ao ước: Triệu Lệ Dĩnh có vòng eo con kiến 52cm, Nhiệt Ba có phần hông ‘cực phẩm’ - Ảnh 4
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

 

Lưu Thi Thi – mỹ nhân được ông trời ưu ái ban cho chiếc cổ thiên nga mà bao người mơ ước. Bà xã Ngô Kỳ Long không ít lần lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội nhờ chiếc cổ cao, trắng ngần và cực thanh tao.

Khi lướt qua các diễn đàn giải trí, mình thấy không ít cư dân mạng cho rằng Lưu Thi Thi là mỹ nhân sở hữu chiếc cổ hoàn hảo nhất nhì trong showbiz Hoa ngữ hiện nay.

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Từ khóa:   Nghê Ni Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Thi Thi cbiz

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