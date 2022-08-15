Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm'

Sao quốc tế 15/08/2022 20:25

Loạt ảnh quảng bá cho LHP Kim Ưng năm nay đã được chia sẻ, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, chú ý nhất vẫn là những hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh.

Chỉ còn vài tháng nữa là lễ trao giải Kim Ưng sẽ diễn ra, vì thế mà những câu chuyện xoay quanh sự kiện này cũng được netizen bàn tán rôm rả. Gần nhất, loạt ảnh quảng bá cho LHP Kim Ưng năm nay đã được chia sẻ, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, chú ý nhất vẫn là những hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh.

Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm' - Ảnh 1
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cầm cúp Kim Ưng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

 

Sẽ chẳng có gì bàn cãi khi trong bộ ảnh của Triệu Lệ Dĩnh có cả tấm hình cầm cúp Kim Ưng. Thật ra đây cũng chẳng phải hành động lạ gì, bởi những năm trước, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng cầm qua không ít cúp Kim Ưng. Nhưng câu chuyện trở nên rôm rả hơn khi có dân mạng so sánh dáng cầm cúp của Triệu Lệ Dĩnh với Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng hình ảnh của nàng tiểu hoa 85 trông dễ chịu hơn hẳn.

Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm' - Ảnh 2
 Dáng cầm cúp của Triệu Lệ Dĩnh với Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng hình ảnh của nàng tiểu hoa 85 trông dễ chịu hơn hẳn - Ảnh: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba từng cầm cúp Kim Ưng vào năm 2018, khi mà cô nàng gom được cả hai cúp Kim Ưng danh giá, kèm theo đó là trở thành Nữ thần Kim Ưng. Có thể nói năm đó, Nhiệt Ba đã giành được trọn vẹn vinh quang ở lễ trao giải Kim Ưng, thế nhưng, dường như tài năng và diễn xuất của cô không đủ để hưởng những điều này.

Năm đó, Nhiệt Ba giành cúp Kim Ưng nhờ vai nữ chính trong bộ Lý Huệ Trân Xinh Đẹp. Bộ phim này đã bị chê trách rất nhiều vì không xứng với giải thưởng, diễn xuất của Nhiệt Ba cũng thế. Vậy nên sau khi nhận cúp, bằng khen và chụp ảnh, Nhiệt Ba bị trào phúng không ít.

Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm' - Ảnh 3
Dáng Nhiệt Ba cầm cúp được cho là lố lăng - Ảnh: Internet

 

Còn với Triệu Lệ Dĩnh, trước đó cô cũng nhận giải Kim Ưng với Hoa Thiên Cốt. Sau này, nàng tiểu hoa cũng được cầm cúp chụp ảnh ở những giải thưởng Kim Ưng năm 2020. Hay gần nhất, nữ diễn viên tiếp tục tạo dáng bên chiếc cúp danh giá ở loạt ảnh tuyên truyền Kim Ưng 2022. Tất cả đều không bị netizen “nói ra nói vào” như Nhiệt Ba.

Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm' - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng tài năng và diễn xuất của Nhiệt Ba không đủ để hưởng những điều này - Ảnh: Internet

 

Giành giải thưởng Kim Ưng và cùng chụp bên cúp danh giá, vậy nhưng Nhiệt Ba lại thường xuyên bị mỉa mai, còn Triệu Lệ Dĩnh thì chỉ có khen đẹp, khen xứng đáng. Còn Nhiệt Ba, từ phim đến diễn xuất đều khôn thể thuyết phục khán giả, nên bị chê cũng là điều dễ hiểu thôi. Thêm nữa là giờ nhìn ảnh cô cầm cúp là lại nhớ đến cái giải thưởng đáng trách năm đó rồi.

 

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