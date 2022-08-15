Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Sao quốc tế 15/08/2022 10:43

Một số mỹ nhân Hoa Ngữ dù từng trải hay chưa từng trải cũng đã được thử sức vai người mẹ trên màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh - Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Một trong những phân cảnh lấy đi nước mắt của khán giả là khi Hạnh Phúc dù không đành lòng nhưng vẫn phải rời xa con để kiếm kế sinh nhai. Chính lời thoại cùng diễn xuất tinh tế của Triệu Lệ Dĩnh đã chạm sâu tới trái tim và cảm xúc người xem, khiến ai nấy đều vô cùng xót xa.

Không chỉ trên phim, ngoài đời Triệu Lệ Dĩnh cũng là một bà mẹ rất thương con. Dù lịch trình bận rộn, không đóng phim cũng sẽ đi ghi hình chương trình thực tế nhưng nàng tiểu hoa vẫn chừa ra một khoảng thời gian để chơi với con. Thậm chí, từng có lần dân tinh còn bắt gặp cậu con trai nhỏ xuất hiện ở hậu trường nơi mẹ làm việc.

Dương Mịch - Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Mặc dù là người sinh ra Cục Bột Nhỏ A Ly nhưng Bạch Thiển (Dương Mịch) lại không ở bên cạnh con trong suốt quá trình con lớn. Lý do là bởi, theo tình tiết của phim, khi mang thai và sinh A Ly ra, Bạch Thiển vẫn đang trải kiếp của một người trần mắt thịt, có tên là Tố Tố.

Sau đó, vì chịu oan ức quá lớn, cô đã nhảy xuống Tru Tiên Đài để tự vẫn (cũng là lúc quay trở lại làm thần tiên), phải uống canh mạnh bà để quên hết những ký ức của tiền kiếp. Mãi về sau, A Ly và Bạch Thiển mới được gặp lại nhau. Dù ban đầu không nhận ra đứa con mình dứt ruột sinh ra, nhưng cô vẫn rất chiều chuộng và bảo vệ Cục Bột Nhỏ.

Châu Tấn - Như Ý Truyện

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời - Ảnh 3
Châu Tấn - Ảnh: Internet

 

Tuy Kế hoàng hậu trong Như Ý Truyện không phải lần đầu Châu Tấn hóa thân vào vai một người mẹ, nhưng đây lại là vai diễn duy nhất trong phim cổ trang mà Đại hoa đán từng đóng.

Với thân phận Hoàng hậu, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, Châu Tấn đã bộc lộ ra khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ đầy quyền lực, áp bức người đối diện nhưng sâu bên trong là vô vàn sự trăn trở, đau thương khi chứng kiến con gái của mình chết yểu, tìm mọi cách che giấu giới tính của long bào để bảo vệ tính mạng con khỏi cuộc chiến chốn hậu cung đầy mưu mô và xảo quyệt.

Đồng Dao - 30 Chưa Phải Là Hết

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời - Ảnh 4
Đồng Dao - Ảnh: Internet

 

Bẵng đi một thời gian, Đồng Dao tái xuất màn ảnh và ghi trọn điểm 10 với khán giả nhờ vai diễn Cố Giai trong 30 Chưa Phải Là Hết, cùng diễn xuất đỉnh cao, cân được mọi loại biểu cảm từ vui, buồn cho tới giận dữ.

Cố Giai trong phim là một người phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ và vô cùng thông minh, thấy đứa con của mình bị bắt nạt, bị nhốt vào phòng kín, ngay lập tức liền "bật mood" chiến thần, đấu tay đôi với những người đã làm hại con mình.

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Việc đóng cảnh hôn là điều khó mà tránh được khi bước chân vào hoạt động nghệ thuật. Nhiều netizen không tránh khỏi tò mò muốn biết ai là người đã cướp đi nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz.

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