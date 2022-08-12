Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn

Sao quốc tế 12/08/2022 15:00

Kiểu tóc a hoàn trong phim Hoa Ngữ là kiểu tóc búi 2 bên và hạn chế tối đa đồ trang sức nhằm tăng sự đáng yêu, thơ ngây cho dàn diễn viên nữ. Nhưng không phải sao nữ nào cũng có thể thành công với tóc a hoàn.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim ‘Hoa Thiên Cốt’ cực kỳ xuất sắc, chẳng cần đeo đồ trang sức thì nhan sắc vẫn lên hương vùn vụt khiến trái tim khán giả phải tan chảy. Mình nghĩ, ngoài diễn xuất thì chính tạo hình này đã giúp Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Triệu Lộ Tư

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Trong bộ phim Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục chinh phục khán giả với vai Xuân Hoa ngọt ngào tựa kẹo. Ưu thế của cô nàng được nhân lên gấp bộ nhờ mái tóc a hoàn năng động, lém lỉnh. Tuy nhiên, nhiều netizen phát hiện phong cách này na ná Triệu Lệ Dĩnh. Vì thế mà nhiều người gọi cô là bản sao của đàn chị.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, nhân vật tiểu sư muội Phù Cừ của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng để tóc a hoàn đó. Đáng tiếc là phong cách “cưa sừng” này không quá phù hợp với mỹ nhân Tân Cương, chẳng những thế, phần mái dày "giả trân" cũng khiến nhan sắc cô hao hụt ít nhiều.

Sang đến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục thử thách bản thân với tạo hình này. May mắn là nữ diễn viên đã "phục thù" thành công, ghi điểm với vẻ thơ ngây, lém lỉnh.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn - Ảnh 4
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Hóa thân thành nàng Phù Dao trong Phù Dao Hoàng Hậu, Dương Mịch cũng từng tham gia thử thách này. Và stylist đã khéo léo đẩy 2 búi tóc ra sau một chút để tăng vẻ yêu kiều, dịu dàng cho Dương Mịch.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Kiểu tóc của nhân vật Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp cũng là một biến tấu từ kiểu a hoàn. Nhờ sự sáng tạo của stylist cùng nhan sắc thần tiên, thoát tục của Lưu Diệc Phi mà tạo hình này cũng được xếp vào hàng kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ đấy.

Phạm Băng Băng

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào tạo hình a hoàn: Triệu Lệ Dĩnh 'đốn tim' khán giả, Triệu Lộ Tư phong cách na ná đàn chị, Phạm Băng Băng giống tiểu thư hơn a hoàn - Ảnh 6
Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

 

 

"Nữ hoàng họ Phạm" cũng từng xài chung kiểu tóc này khi hóa thân thành Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách đó. Rõ ràng là tạo hình của a hoàn, nhưng visual của Phạm Băng Băng lại hệt như tiểu thư. Nhà sản xuất phim cũng từng muốn để cô đảm nhận vai Hạ Tử Vy, tuy nhiên vì nhiều lý do mà cô đành ngậm ngùi hóa thân nàng hầu.

 

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Lưu Diệc Phi Dương MỊch

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