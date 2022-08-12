Cùng được 'Hàn tiến', bùng nổ tranh cãi phim của Triệu Lộ Tư hay phim của Ngu Thư Hân được lòng khán giả quốc tế hơn?

Sao quốc tế 12/08/2022 10:37

Nối bước Thả Thí Thiên Hạ, Thương Lan Quyết cũng là một trong những phim truyền hình được Hàn Quốc mua bản quyền. Ngay sau đó, trên các diễn đàn, khán giả bỗng bùng nổ tranh luận về chủ đề: "Giữa Thả Thí Thiên Hạ và Thương Lan Quyết, phim nào được lòng khán giả quốc tế hơn?".

Mới đây, truyền thông đưa tin Thương Lan Quyết đã được Hàn Quốc mua bản quyền với tốc độ "ánh sáng" sau khi phim lên sóng. Như vậy, nối bước Thả Thí Thiên Hạ, Thương Lan Quyết cũng là một trong những phim truyền hình được lòng khán giả Hàn Quốc trong năm 2022. Ngay sau đó, trên các diễn đàn, khán giả bỗng bùng nổ tranh luận về chủ đề: "Giữa Thả Thí Thiên Hạ và Thương Lan Quyết, phim nào được lòng khán giả quốc tế hơn?".

Cùng được 'Hàn tiến', bùng nổ tranh cãi phim của Triệu Lộ Tư hay phim của Ngu Thư Hân được lòng khán giả quốc tế hơn? - Ảnh 1
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, truyền thông đưa tin chỉ sau 1 tiếng phát sóng, Thương Lan Quyết đã được Hàn Quốc mua bản quyền và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả nước này. Theo đó, nhiều người cho rằng nữ chính Ngu Thư Hân có vẻ ngoài đáng yêu đúng gu người Hàn, diễn xuất cũng khá ổn. Ngoài ra, chemistry của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân cũng được đánh giá cao.

Ngay sau khi thông tin Thương Lan Quyết "xuất ngoại", cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trên các diễn đàn. Bên cạnh những lời chúc gửi đến ê-kíp Thương Lan Quyết, khán giả còn dành sự ca ngợi cho sự tiến bộ trong diễn xuất của Ngu Thư Hân và các diễn viên.

Bên cạnh đó, có người nhắc đến trường hợp "Hàn tiến" của Thả Thí Thiên Hạ trước đây và đặt hai dự án lên bàn cân để so sánh. Trong đó, nhiều người cho rằng Thương Lan Quyết có màn "xuất ngoại" thành công hơn. Bởi Thương Lan Quyết sở hữu dàn cast kém nổi hơn so với Thả Thí Thiên Hạ, nhưng sức hút của phim vẫn không hề kém cạnh. Bản thân Ngu Thu Hân nếu so về diễn xuất cũng không thua gì Triệu Lộ Tư.

Cùng được 'Hàn tiến', bùng nổ tranh cãi phim của Triệu Lộ Tư hay phim của Ngu Thư Hân được lòng khán giả quốc tế hơn? - Ảnh 2
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, số khác khán giả nhận thấy Thương Lan Quyết đúng là rất hay và hợp gu người Hàn, nhưng không thể so với phim của Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Bởi trước đây, Thả Thí Thiên Hạ không chỉ được mua bản quyền ở Hàn, mà còn gây sốt tại các quốc gia châu Á và on top Netflix trong một thời gian dài. Độ bàn luận của khán giả quốc tế về Thả Thí Thiên Hạ cũng cao hơn nhiều so với Thương Lan Quyết.

Cùng được 'Hàn tiến', bùng nổ tranh cãi phim của Triệu Lộ Tư hay phim của Ngu Thư Hân được lòng khán giả quốc tế hơn? - Ảnh 3
Một số khán giả nhận thấy Thương Lan Quyết đúng là rất hay và hợp gu người Hàn, nhưng không thể so với phim của Triệu Lộ Tư và Dương Dương - Ảnh: Internet

 

Trước những tranh cãi trên, có người lại nhận thấy hai bộ phim căn bản không thể so sánh với nhau. Nếu so về diễn xuất, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư có thể xem là ngang tài ngang sức. Và bởi Thương Lan Quyết chỉ mới lên sóng vài tập, chưa thể khẳng định hiệu ứng mà phim mang lại cho thị trường quốc tế là nhiều hay ít so với Thả Thí Thiên Hạ.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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