Bên cạnh đó, có người nhắc đến trường hợp "Hàn tiến" của Thả Thí Thiên Hạ trước đây và đặt hai dự án lên bàn cân để so sánh. Trong đó, nhiều người cho rằng Thương Lan Quyết có màn "xuất ngoại" thành công hơn. Bởi Thương Lan Quyết sở hữu dàn cast kém nổi hơn so với Thả Thí Thiên Hạ, nhưng sức hút của phim vẫn không hề kém cạnh. Bản thân Ngu Thu Hân nếu so về diễn xuất cũng không thua gì Triệu Lộ Tư.

Tuy nhiên, số khác khán giả nhận thấy Thương Lan Quyết đúng là rất hay và hợp gu người Hàn, nhưng không thể so với phim của Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Bởi trước đây, Thả Thí Thiên Hạ không chỉ được mua bản quyền ở Hàn, mà còn gây sốt tại các quốc gia châu Á và on top Netflix trong một thời gian dài. Độ bàn luận của khán giả quốc tế về Thả Thí Thiên Hạ cũng cao hơn nhiều so với Thương Lan Quyết.

Trước những tranh cãi trên, có người lại nhận thấy hai bộ phim căn bản không thể so sánh với nhau. Nếu so về diễn xuất, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư có thể xem là ngang tài ngang sức. Và bởi Thương Lan Quyết chỉ mới lên sóng vài tập, chưa thể khẳng định hiệu ứng mà phim mang lại cho thị trường quốc tế là nhiều hay ít so với Thả Thí Thiên Hạ.