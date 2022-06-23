Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bị tố sao chép tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen bàn luận xôn xao 'hèn chi thấy quen quen'

Mới đây, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành bất ngờ bị tố sao chép Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng. Cụ thể, trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger cho rằng tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành nhìn khá giống với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Theo đó, người này nhận thấy cả hai mỹ nhân cùng mặc áo trấn thủ dài màu trắng - xanh và để tóc râu tôm.

Blogger cũng công nhận cả hai diễn viên đều có vẻ ngoài phù hợp với tạo hình trên. Tuy nhiên, việc stylist để họ có diện mạo gần giống nhau như vậy là khó có thể chấp nhận được.

Hiện các diễn viên liên quan chưa lên tiếng trước thông tin trên nhưng cư dân mạng đã xôn xao bàn luận. Trong đó, phần đông công chúng nhận thấy tạo hình của Triệu Lộ Tư và Triệu Lệ Dĩnh đúng là hao hao nhau, nhưng không đáng kể. Bởi họ cho rằng, tạo hình mặc áo trấn thủ kèm tóc râu tôm đã được sử dụng từ rất lâu.

- Không fan ai, nhưng nói thật là lướt qua thấy giống lắm.

- Hèn chi hổm nhìn Lệ Dĩnh thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi.

- Tha cho Dĩnh tỷ đi, hết chuyện râu tôm đến áo trấn thủ.

- Xin lỗi chứ cô Dĩnh để tóc kiểu này từ hồi đóng Hữu Phỉ rồi, lúc đó Lộ Tư còn chưa nổi tiếng.

Bên cạnh đó, số khác lại bày tỏ sự thất vọng với tổ tạo hình của phim Dữ Phượng Hành. Khán giả cho rằng đội ngũ phim nên sáng tạo hơn trong việc thiết kế hình tượng cho các nhân vật.

Được biết, đây không phải lần đầu tổ tạo hình của Dữ Phượng Hành vướng lùm xùm. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng được cho là để tóc râu rồng giống Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng mỹ nhân họ Triệu được khen ngợi vì trông xinh đẹp hơn nữ chính Ngự Giao Ký với kiểu tóc này.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đang trong quá trình ghi hình. Đây là dự án đánh dấu sự thử sức của Lệ Dĩnh ở vai trò giám chế.