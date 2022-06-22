Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia?

Sao quốc tế 22/06/2022 19:00

Đạo diễn Trịnh Hiểu Long từng chia sẻ, ông sẽ không hợp tác với các ngôi sao lưu lượng. Nhưng khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao cực kỳ nổi tiếng với độ chủ đề cao và lượng fan hâm mộ hùng hậu, đạo diễn Trịnh đã gây bất ngờ khi nói thẳng rằng nữ diễn viên không phải là một ngôi sao lưu lượng.

Bộ phim chuyển mình cực kỳ quan trọng của Triệu Lệ Dĩnh mang tên Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã chính thức ấn định thời điểm lên sóng vào ngày 29/06 sắp tới. Tác phẩm sẽ phát song song trên 2 đài truyền hình Đông Phương và Bắc Kinh, đồng thời cũng ra mắt trên nền tảng trực tuyến Youku. Có thể nói rất nhiều fan hâm mộ đang chờ đợi từng ngày mong bộ phim trình làng, vì rằng bước tiến trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa họ Triệu phụ thuộc rất lớn vào tác phẩm này.

Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet

 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Trịnh Hiểu Long, Diêu Viễn chỉ đạo, Triệu Đông Linh biên kịch, đội ngũ sản xuất có thể nói là "chất hơn nước cất". Trịnh Hiểu Long là đạo diễn vô cùng nổi tiếng ở mảng phim truyền hình, những tác phẩm do ông cầm trịch gồm có Người Bắc Kinh Tại New York, Chân Hoàn Truyện, Cao Lương Đỏ,...

Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia? - Ảnh 2
Trịnh Hiểu Long là đạo diễn của Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet

 

Đạo diễn Trịnh Hiểu Long từng chia sẻ, ông sẽ không hợp tác với các ngôi sao lưu lượng (nổi tiếng, độ chủ đề cao, fan đông). Nhưng khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao cực kỳ nổi tiếng với độ chủ đề cao và lượng fan hâm mộ hùng hậu, đạo diễn Trịnh đã gây bất ngờ khi nói thẳng rằng nữ diễn viên không phải là một ngôi sao lưu lượng. Nhận xét của vị đạo diễn nổi tiếng khiến mình vô cùng bất ngờ, nhưng dân mạng xứ Trung lại rất đồng tình với quan điểm này.

Lần đầu, Trịnh Hiểu Long hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh khi cô mới 18 tuổi, nữ diễn viên đóng vai con gái thứ ba của Trương Quốc Lập là Đồng Đa Đa trong bộ phim Đám Cưới Vàng. Đến 14 năm sau, cả hai tại tiếp tục có cơ hội làm nên một tác phẩm nhưng khác với quá khứ thì nay Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành nữ chính.

Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia? - Ảnh 3
Trịnh Hiểu Long đã từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trước đó - Ảnh: Internet

 

Nói Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao, diễn viên lưu lượng đâu có sai đâu nhỉ! Dù có ý chê diễn viên lưu lượng ra mặt, không muốn hợp tác cùng họ, vậy thì tại sao Trịnh Hiểu Long lại chủ động tìm Triệu Lệ Dĩnh, mời cô làm nữ chính?

Trước đây, tại buổi họp báo của giải thưởng Bạch Ngọc Lan, với tư cách là chủ tịch hội đồng giám khảo, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã chia sẻ một số vấn đề của giới phim ảnh và đưa ra những nhận xét của riêng mình. Khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, ông cho biết "Triệu Lệ Dĩnh có phải là ngôi sao lưu lượng không? Lưu lượng truy cập cao liền trở thành ngôi sao lưu lượng? Tôi từng nói rằng bản thân không thích làm việc với ngôi sao lưu lượng. Tôi không thích những người chỉ chú tâm vào fan hâm mộ, không dùng diễn xuất, thực lực của mình để trở thành minh tinh. Việc này không liên quan đến lưu lượng mà chủ yếu người đó diễn không được".

Phóng viên liền hỏi thẳng Trịnh Hiểu Long vì sao lại chọn Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ chính Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, ông đã trả lời rằng: "Bản nhân tôi thấy lý do rất đơn giản: Là vì tôi cảm thấy cô ấy rất giống nhân vật trong bộ phim của tôi". Đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng hỏi ngược phóng viên một câu: "Thời điểm tôi hợp tác với cô ấy trong phim Đám Cưới Vàng cách đây 14 năm trước, khi đó cô ấy là kiểu lưu lượng gì đây, vậy vì điều gì mà bây giờ lại không thể hợp tác cùng cô ấy?".

Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia? - Ảnh 4
Trịnh Hiểu Long cho rằng Triệu Lệ Dĩnh rất giống nhân vật trong nữ chính của Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia nên quyết định mời cô hợp tác - Ảnh: Internet

 

Với những lời nhận xét này, mình cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh thật sự đã có được sự công nhận từ đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Triệu Lệ Dĩnh quả thật là diễn viên lưu lượng, nhưng ở cô không chỉ có thế, ngoài việc sở hữu độ nổi tiếng cao và lượng fan hùng hậu, nàng tiểu hoa còn có thực lực diễn xuất đáng nể - điều mà nhiều ngôi sao lưu lượng chẳng hề có được. Thế nên, đây mới chính là lý do đạo diễn Trịnh Hiểu Long lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ chính trong phim của mình, dù rằng lúc trước ông chẳng ưa diễn viên lưu lượng.

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