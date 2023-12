Lý do khiến đạo diễn Trịnh Hiểu Long muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Trịnh Hiểu Long, Diêu Viễn chỉ đạo, Triệu Đông Linh biên kịch, đội ngũ sản xuất có thể nói là "chất hơn nước cất". Trịnh Hiểu Long là đạo diễn vô cùng nổi tiếng ở mảng phim truyền hình, những tác phẩm do ông cầm trịch gồm có Người Bắc Kinh Tại New York, Chân Hoàn Truyện, Cao Lương Đỏ,...

Trịnh Hiểu Long là đạo diễn của Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet