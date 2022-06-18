Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Sao quốc tế 18/06/2022 15:00

Có một thời gian, các đoàn phim Hoa ngữ cũng rộ lên trào lưu làm phim về hậu cung nhà Thanh. Và dĩ nhiên cũng vì thế mà chẳng thiếu những nàng cách cách xinh đẹp, mỹ miều khiến khán giả phải mê đắm mãi không thôi.

Triệu Vy

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ - Ảnh 1
Triệu Vy - Ảnh: Internet

 

Khi phim Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, hầu hết những đứa trẻ thời ấy đều mơ ước được như Tiểu Yến Tử, khoác lên người trang phục công chúa triều Thanh. Đến tận bây giờ, nhiều khán giả ngày ấy vẫn nhớ mãi Triệu Vy trong bộ phim trang phục cách cách màu đỏ rực rỡ, khuấy đảo cả hậu cung của hoàng đế Càn Long.

Lâm Tâm Như

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ - Ảnh 2
Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

 

Đã nhắc đến Triệu Vy thì chẳng thể nào thiếu Lâm Tâm Như. Trái ngược với vẻ tinh nghịch của Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vi trông dịu dàng, đài các hơn hẳn với sắc hồng. Từng cái nhấc tay, bước chân cho đến biểu cảm của Lâm Tâm Như đều hệt như nàng cách cách thực sự.

Trong Tiểu Bảo Và Khang Hy, Lâm Tâm Như cũng hóa thân thành công chúa Kiến Ninh với sắc hồng chủ đạo. Vấn đề duy nhất là thay vì dùng kỳ đầu quen thuộc như trong các bộ phim về thời nhà Thanh, Lâm Tâm Như lại đội bươm bướm khổng lồ lên đầu nên trông có hơi sến súa một chút.

Vương Diễm

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ - Ảnh 3
Vương Diễm - Ảnh: Internet

 

Tạo hình Tình Nhi cách cách của Vương Diễm trong Hoàn Châu Cách Cách cũng là sắc hồng nhưng ở Vương Diễm toát lên vẻ đoan trang, tháo vát hơn Lâm Tâm Như rất nhiều. Cũng nhờ thế mà dù đến phần 2 mới xuất hiện nhưng Vương Diễm vẫn được khán giả yêu thích chẳng kém dàn cũ.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Khi Tân Hoàn Châu Cách Cách ra mắt, dàn diễn viên chính đều khiến khán giả phải kêu trời, riêng Triệu Lệ Dĩnh được coi là điểm sáng duy nhất của phim. Không chịu ảnh hưởng từ đàn chị Vương Diễm, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được một Tình cách cách của riêng mình, xinh xắn, đáng yêu nhưng vẫn rất đoan trang, đài các.

Thư Sướng

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ - Ảnh 5
Thư Sướng - Ảnh: Internet

 

Cũng hóa thân thành nàng công chúa Kiến Ninh của Lộc Đỉnh Ký bản Trương Kỷ Trung, nhưng Thư Sướng trông kỳ lạ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà stylist lại đeo những món trang sức vàng nặng nề, diêm dúa này cho em gái của Khang Hy trong khi kiểu tóc của cô đã rất cồng kềnh rồi. Ngay cả nhan sắc đỉnh chóp của Thư Sướng cũng chẳng thể vớt vát được tạo hình này và thành nhân vật chính trong những câu chuyện trêu đùa của cộng đồng mạng.

 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Không phải ngẫu nhiên Mộng Hoa Lục là dự án cổ trang nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Thành công của phim nằm ở chính 3 lý do cực kì thuyết phục này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy Lâm Tâm Như Triệu Lệ Dĩnh Thư Sướng Vương Diễm

TIN LIÊN QUAN

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có những lý do cực kỳ thuyết phục khiến phim đại bạo, ăn đứt phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Dữ Phượng Hành: Lâm Canh Tân có động thái lạ trong buổi ăn trưa cùng Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thất vọng 'Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước'

Dữ Phượng Hành: Lâm Canh Tân có động thái lạ trong buổi ăn trưa cùng Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thất vọng 'Kiểu mặt Lâm Canh Tân giờ nhìn có nét hung hăng, khác hẳn ngày trước'

Dàn sao Cbiz và diễn viên đóng thế: Đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh lên đời thành diễn viên nổi tiếng, đóng thế của Chung Hán Lương bị sa thải vì lợi dụng tên tuổi nam diễn viên trục lợi

Dàn sao Cbiz và diễn viên đóng thế: Đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh lên đời thành diễn viên nổi tiếng, đóng thế của Chung Hán Lương bị sa thải vì lợi dụng tên tuổi nam diễn viên trục lợi

Những bộ tam bản sao mỹ nhân nổi tiếng Hoa Ngữ: 2 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh tranh ngôi cọ hậu

Những bộ tam bản sao mỹ nhân nổi tiếng Hoa Ngữ: 2 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh tranh ngôi cọ hậu

Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á'

Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á'

Những vai phản diện đáng ghét trên màn ảnh Hoa Ngữ: vai của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả rùng mình kinh sợ

Những vai phản diện đáng ghét trên màn ảnh Hoa Ngữ: vai của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả rùng mình kinh sợ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 59 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI