Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Khi phim Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, hầu hết những đứa trẻ thời ấy đều mơ ước được như Tiểu Yến Tử, khoác lên người trang phục công chúa triều Thanh. Đến tận bây giờ, nhiều khán giả ngày ấy vẫn nhớ mãi Triệu Vy trong bộ phim trang phục cách cách màu đỏ rực rỡ, khuấy đảo cả hậu cung của hoàng đế Càn Long.

Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Đã nhắc đến Triệu Vy thì chẳng thể nào thiếu Lâm Tâm Như. Trái ngược với vẻ tinh nghịch của Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vi trông dịu dàng, đài các hơn hẳn với sắc hồng. Từng cái nhấc tay, bước chân cho đến biểu cảm của Lâm Tâm Như đều hệt như nàng cách cách thực sự.

Trong Tiểu Bảo Và Khang Hy, Lâm Tâm Như cũng hóa thân thành công chúa Kiến Ninh với sắc hồng chủ đạo. Vấn đề duy nhất là thay vì dùng kỳ đầu quen thuộc như trong các bộ phim về thời nhà Thanh, Lâm Tâm Như lại đội bươm bướm khổng lồ lên đầu nên trông có hơi sến súa một chút.

Vương Diễm

Vương Diễm - Ảnh: Internet

Tạo hình Tình Nhi cách cách của Vương Diễm trong Hoàn Châu Cách Cách cũng là sắc hồng nhưng ở Vương Diễm toát lên vẻ đoan trang, tháo vát hơn Lâm Tâm Như rất nhiều. Cũng nhờ thế mà dù đến phần 2 mới xuất hiện nhưng Vương Diễm vẫn được khán giả yêu thích chẳng kém dàn cũ.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Khi Tân Hoàn Châu Cách Cách ra mắt, dàn diễn viên chính đều khiến khán giả phải kêu trời, riêng Triệu Lệ Dĩnh được coi là điểm sáng duy nhất của phim. Không chịu ảnh hưởng từ đàn chị Vương Diễm, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được một Tình cách cách của riêng mình, xinh xắn, đáng yêu nhưng vẫn rất đoan trang, đài các.

Thư Sướng

Thư Sướng - Ảnh: Internet

Cũng hóa thân thành nàng công chúa Kiến Ninh của Lộc Đỉnh Ký bản Trương Kỷ Trung, nhưng Thư Sướng trông kỳ lạ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà stylist lại đeo những món trang sức vàng nặng nề, diêm dúa này cho em gái của Khang Hy trong khi kiểu tóc của cô đã rất cồng kềnh rồi. Ngay cả nhan sắc đỉnh chóp của Thư Sướng cũng chẳng thể vớt vát được tạo hình này và thành nhân vật chính trong những câu chuyện trêu đùa của cộng đồng mạng.