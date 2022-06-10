Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á'

Sao quốc tế 10/06/2022 16:00

Weibo đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 7 năm ngày ra mắt siêu phẩm cổ trang "sư đồ luyến" Hoa Thiên Cốt. Trong đó, nhan sắc tường thành của Triệu Lệ Dĩnh (Hoa Thiên Cốt) và Hoắc Kiến Hoa (Bạch Tử Họa) giành được nhiều lời ngợi khen.

Mới đây, Weibo đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 7 năm ngày ra mắt siêu phẩm cổ trang "sư đồ luyến" Hoa Thiên Cốt. Trong đó, nhan sắc tường thành của Triệu Lệ Dĩnh (Hoa Thiên Cốt) và Hoắc Kiến Hoa (Bạch Tử Họa) giành được nhiều lời ngợi khen.

Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á' - Ảnh 1
Weibo đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 7 năm ngày ra mắt siêu phẩm cổ trang "sư đồ luyến" Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, công chúng cho rằng dẫu nhiều năm trôi qua, có vô số dự án cổ trang đình đám ra đời, nhưng không phim nào xuất sắc như Hoa Thiên Cốt. Trong đó, nhan sắc và khí chất tường thành của bộ đôi Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh khó có thể tìm thấy ở các diễn viên trẻ hiện nay. Trong phim, Hoắc Kiến Hoa gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh tao cùng khí chất thần tiên. Đứng bên cạnh là nàng Tiểu Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á' - Ảnh 2
Nhan sắc và khí chất tường thành của bộ đôi Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh khó có thể tìm thấy ở các diễn viên trẻ hiện nay - Ảnh: Internet

 

Hoa Thiên Cốt cũng được đánh giá là không có lỗ hổng về diễn xuất nhờ sự thể hiện xuất sắc của Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh.

Sau khi loạt ảnh trong Hoa Thiên Cốt được Weibo nhắc lại, trên khắp các diễn đàn, khán giả không giấu được cảm xúc hạnh phúc. Bởi họ có dịp hoài niệm về câu chuyện của thầy trò Bạch Tử Họa - Tiểu Cốt từng làm mưa làm gió vào 7 năm trước.

- Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á.

- Ngày đó không ai không hát được OST của phim.

- Yêu nhất vai này trong dàn nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh.

- Nhanh quá 7 năm rồi, xưa mê Tiểu Cốt lắm, mua hẳn cung linh luôn.

Có thể thấy, dù 7 năm đã trôi qua nhưng tình cảm khán giả dành cho Hoa Thiên Cốt và những nhân vật trong phim vẫn không hề thay đổi.

Hiện, sự nghiệp và đời tư của dàn cast chính trong Hoa Thiên Cốt có nhiều sự khác biệt. Trong khi Hoắc Kiến Hoa đang hạnh phúc cùng gia đình nhỏ thì Triệu Lệ Dĩnh lại lẻ bóng sau cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong.

Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á' - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Về sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đang tiếp tục cống hiến cho nghiệp diễn với nhiều dự án sắp ra mắt. Cô vừa lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi trở thành diễn viên Cbiz đầu tiên có lượt xem online vượt mốc 200 tỷ.

Ra mắt loạt ảnh kỉ niệm 7 năm Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, fan hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ 'Bạo hồng không chỉ toàn khu vực, toàn dân mà Tiểu Cốt còn mạnh mẽ vượt ra châu Á' - Ảnh 4
Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

 

Còn Hoắc Kiến Hoa có vẻ ít nhận kịch bản hơn và chuyên tâm hỗ trợ cho công việc của bà xã Lâm Tâm Như. Ngoài ra, nhiều người bày tỏ hi vọng cặp đôi Hoa Thiên Cốt sẽ có cơ hội tái hợp ở một dự án nào đó trong tương lai.

 

 

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