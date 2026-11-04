Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội

Sao quốc tế 04/11/2026 06:30

Mới đây, gia đình Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở thành tâm điểm chú ý khi được một cư dân mạng bắt gặp đi dạo trên đường phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Những hình ảnh đời thường của ba thành viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là diện mạo và vóc dáng của con gái cặp đôi.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lâm Tâm Như xuất hiện với trang phục đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai. Hoắc Kiến Hoa mặc áo đen, đi phía trước gia đình. Trong khi đó, nữ diễn viên thong thả nắm tay con gái đi phía sau. Cả hai lựa chọn phong cách ăn mặc kín đáo, thoải mái, không phô trương dù đều là những nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất là Tiểu Hải Đồn, con gái 9 tuổi của cặp đôi. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, diện áo phông hồng bình dị. Đáng chú ý, vóc dáng cao ráo của Tiểu Hải Đồn khiến nhiều người bất ngờ. Trong những bức ảnh chụp cùng mẹ, phần đầu của cô bé đã cao vượt quá vai Lâm Tâm Như.

Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội - Ảnh 1

Trước đó, nữ diễn viên từng tiết lộ con gái thuộc nhóm những bé gái cao nhất lớp, có chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa. Tốc độ phát triển của Tiểu Hải Đồn nhanh đến mức gia đình phải thay giày dép cho cô bé khoảng 6 tháng một lần.

Lâm Tâm Như cao khoảng 1,67 m, trong khi Hoắc Kiến Hoa sở hữu chiều cao 1,77 m. Quan sát vóc dáng của Tiểu Hải Đồn trong những hình ảnh mới, một số cư dân mạng dự đoán cô bé đã cao gần 1,6 m. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính dựa trên hình ảnh, chưa được gia đình xác nhận.

Bên cạnh chiều cao, phong cách ăn mặc của con gái cặp đôi cũng trở thành chủ đề bàn luận. Dù sinh trưởng trong gia đình có điều kiện và bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, Tiểu Hải Đồn vẫn thường xuất hiện với trang phục bình dân, không sử dụng phụ kiện hay hàng hiệu đắt tiền.

Con gái 9 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây chú ý vì chiều cao vượt trội - Ảnh 2

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vốn giữ thái độ kín đáo trong việc chia sẻ hình ảnh con gái. Kể từ khi Tiểu Hải Đồn chào đời, cả hai hạn chế đăng tải những khoảnh khắc rõ mặt cô bé, đồng thời cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư của con trước sự chú ý của công chúng.

Sau khi kết hôn năm 2016, Hoắc Kiến Hoa giảm đáng kể tần suất tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Lâm Tâm Như tiếp tục hoạt động với vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Sự thay đổi này từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự nghiệp của nam diễn viên. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng anh chủ động dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm nhỏ, thay vì chạy theo lịch trình làm việc dày đặc.

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